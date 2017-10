HOROSCOPUL anului 2016

Ştire online publicată Miercuri, 30 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

BERBECÎn 2016, Berbecii continuă să resimtă impulsul care îi îndeamnă să facă schimbări, să aducă ceva proaspăt și inedit în viața lor, să recurgă la modernizări sau să se reinventeze. Merită subliniat un aspect: nu sunt favorizate schimbările spontane, cu efect imediat, ci doar cele care au în spate o analiză prealabilă, o strategie cu bătaie pe termen lung. Primele opt luni ale lui 2016 îți pot aduce satisfacții imense.TAURViața profesională a Taurilor poate fi pe alocuri frustrantă, nesigură sau dificilă până în septembrie 2016, dar găsește calea spre înflorire în ultimele luni ale anului. Cu toate că există și momente în care Taurii pot avea intuiții remarcabile sau idei ingenioase din care pot face bani buni, finanțele pot fi o sursă de neliniște, griji sau insatisfacții în primele trei trimestre din 2016, mai ales în cazul în care com-plicațiile sunt legate de un parteneriat.GEMENI2016 este un an important pentru casă și familie. Tranzitul lui Jupiter prin casa a patra a Gemenilor, întărit și de o retrogradare a lui Mercur, stăpânul Gemenilor, în aceeași casă, focalizează o cantitate mare de energie către locuință și proprietăți în primele nouă luni din 2016. Cu Saturn în casa relațiilor Gemenilor, dragostea sau căsnicia riscă să fie puse la încercare. Cuplul ar putea întâmpina dificultăți obiective legate de carieră, locuință, proprietăți sau părinți.RACPână în septembrie 2016, Jupiter facilitează Racilor accesul la informație și îi ajută să asimileze ușor ideile noi. Este o perioadă în care Racii ar face bine să citească, să scrie, să se aboneze la ziare și reviste, să facă școala de șoferi, să învețe o limbă străină, să facă un curs care îi atrage sau o călătorie de studii. Tensiunile tind să se concentreze mai ales în primăvară, în august și octombrie.LEUÎn 2016, zodia Leului este excelent susținută de Saturn și Uranus. Anul 2016 poate fi, așadar, bun pentru carieră, mai ales dacă îți deschizi mintea, îți folosești creativitatea și-ți speculezi șansele în mod strategic și înțelept. 2016 poate fi un an bun și în plan personal, fiindcă te ajută să experimentezi și să te bucuri de sarea și piperul vieții, fără să-ți pierzi busola. Cu Saturn în casa dragostei și a sexualității Leului, elanul amoros se mai domolește, iar pornirile instinctuale nu mai sunt chiar atât nebunești ca altădată.FECIOARĂPână în septembrie 2016, prezența lui Jupiter în Fecioară îți face viața mai plină, mai optimistă, mai prosperă. Magnetismul personal crește, iar ceilalți te privesc tot mai mult ca pe un personaj unic, special și fascinant. Jupiter este o planetă care aduce energie, stimulează instinctul sexual, conferă încredere și îndrăzneală. În plus, în cazul Fecioarelor, Jupiter este extrem de relevant pentru viața în doi, fiindcă este chiar stăpânul casei relațiilor Fecioarei.BALANȚĂ2016 este un an mixt, care iți dă bătăi de cap dar îți poate aduce și mari împliniri. Pe tot parcursul lui 2016, Saturn se află în casa a treia a Balanței, care are de-a face cu mintea și co-municarea. Interesele intelectuale sunt acum mai profunde, mai serioase, iar judecata mai înțeleaptă. Și viața pro-fesională ar putea trece printr-o perioadă oarecum fluctuantă în prima parte a lui 2016, când se pare că te afli în căutare de soluții menite să o facă mai rentabilă și, totodată, mai plăcută.SCORPIONCel mai avantajos ar fi să te orientezi către studiul unor subiecte care te pasionează, să înveți să discuți sincer și onest cu cineva apropiat despre ceea ce te frământă, să încerci să-ți însușești câteva tehnici de relaxare mentală sau să întreprinzi ceva pentru dezvoltarea ta personală. Anul 2016 este în mod particular potrivit pentru a-ți găsi un prieten sau un grup care să te ajute în aceste direcții. Cu Neptun în casa iubirii Scorpionului, te afli într-o perioadă a vieții în care pot surveni povești de dragoste pline de farmec și vrajă, dar complicate.SĂGETĂTORCu Saturn în Săgetător, 2016 nu este un an prea ușor. Dar, fiindcă aparții unei zodii puternice, optimiste și norocoase, cu siguranță că te vei descurca onorabil. Ca să ai succes, în 2016 este bine să te concentrezi pe obiective puține și importante, cărora știi sigur că le poți face față. Proiectele noi, pe care vrei să le derulezi în viteză, pot să meargă greu sau să te solicite excesiv. De asemenea, Săgetătorul caută în continuare pasiunea, dar dorește, în același timp, garanții în privința siguranței și a duratei relației.CAPRICORNEste vremea când poți să simți nevoia să accezi la o cunoaștere superioară, când te interesezi de subiecte importante, îți dorești să știi mai multe, să te perfecționezi, să te specializezi, să-ți difuzezi informațiile. Cel mai bine ar fi să folosești forța mentală pe care ți-o dă Jupiter pentru studiu și pentru consolidarea culturii generale. Rămâi cu picioarele pe pământ și păstrează-te în limitele preceptelor morale tradiționale!VĂRSĂTORFiindcă Saturn iubește structurile solid constituite, în 2016 ar fi preferabil să activezi în cadrul unei organizații. Dar îți este favorabilă și participarea la evenimente ocazionale cu mult public, cum ar fi congresele, simpozioanele, spectacolele sau chiar manifestațiile în cadrul cărora se militează pentru susținerea unei cauze. 2016 nu pare a fi pentru Vărsători un an ieșit din comun în materie de dragoste și cuplu.PEȘTICu Jupiter în casa a șaptea a Peștilor, până în septembrie 2016 ai parte de o înflorire a relațiilor. Cunoști lume multă, persoane plăcute și influente, te învârți în cercuri selecte. Poți stabili legături plăcute și profitabile, îți poți face noi prieteni sau poți câștiga noi colaboratori ori noi aliați. Și în plan sentimental oferta este bogată, dar se poate să ai tendința de a exagera, de a cere sau de a dărui prea mult.sursa: www.e-astrolog.ro