Horoscopul anului 2011

Ştire online publicată Joi, 30 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec (21 martie - 20 aprilie): Anul 2011 nu poate să fie unul monoton, dacă te vei dedica muncii cu energie și hotărâre. În privința dragostei lucrurile merg bine, în sensul că nu ar trebui să te plicti-sești, căci vei trece de la momente de acalmie la furtuni tropicale. Taur (21 aprilie - 21 mai): Va fi un an favorabil pentru a te lăuda cu talentele tale creatoare. Poate fi un an norocos la job, dacă nu te vei complace în rutină. Vei avea energie aproape tot anul 2011, însă ai grijă la tentațiile culinare. Gemeni (22 mai - 21 iunie): Vei avea posibilitatea de a profita de ocazii interesante, de a merge pe drumuri noi pe plan profesional sau sentimental și de a-ți face un cerc nou de prieteni. Începutul de an îți va aduce instabilitate emoțională. Rac (22 iunie - 22 iulie): Cauți stabilitate, ceea ce ai putea obține și în carieră, însa va trebui să depui eforturi intense și să-ți folosești întreg arsenalul de cunoștințe. Succesul îți va aduce și o relaxare financiară, însă nu te gândi că vei avea noroc la Loto. Leu (23 iulie - 22 august): În anul 2011 vei ști cum să profiți de viață și de toate evenimentele pe care aceasta le aduce. Cu toate acestea, te vei confrunta cu provocări care pot fi violente și dureroase, dar care vor aduce o îmbunătățire majoră a comportamentului și a sentimentelor tale. Fecioară (23 august - 21 septembrie): Încearcă să trăiești clipa, mai ales că vei beneficia de câteva ocazii bune pentru a-ți găsi jumătatea. Sănătatea este marele tău aliat în anul 2011, iar nervozitatea excesivă dușmanul numărul unu. Balanță (22 septembrie - 22 octombrie): Vor avea loc anumite modificări în viața ta. Ele vor fi toate pozitive, profitabile și plăcute, dacă știi cum să le apreciezi și să le manipu-lezi. Nu lăsa trecutul și detaliile nesemnificative să îți înfrângă entuziasmul. Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie): În acest an, s-ar putea să fii prea idealist, până la punctul de a-ți pierde simțul realității și, prin urmare, de a te expune multor dezamăgiri pe care le vei îndura cu greu. Încearcă să ai o viziune mai corectă asupra oamenilor și lucrurilor. Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie): Anul 2011 îți oferă multe ocazii în care îți vei dovedi valoarea. Pentru a fi sigur de atingerea obiectivelor, fii perfect organizat și bazează-te pe curajul și tenacitatea ta. Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie): Curajul și energia ta vor urca pe o pantă ascendentă. Acest lucru le va consolida încrederea celorlalți în tine. O activitate inedită ar avea un efect miraculos asupra moralului tău. Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie): În 2011 lasă deoparte ideile preconcepute și resentimentele față de cei care nu împărtășesc opiniile tale. Vei avea provocări în plan sentimental și vei ști să faci alegerile necesare propriului tău confort. Pești (19 februarie - 20 martie): Noul an aduce schimbări pozitive în viața ta. Lucrurile pe care nu ai reușit să le termini până acum vor fi duse la bun sfârșit. Cunoști oameni noi, pătrunzi în alte medii, îți schimbi domiciliul său începi o nouă activitate.