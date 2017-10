HOROSCOP FINANCIAR 2012

Ştire online publicată Joi, 05 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec - În 2012 planul financiar este bine reprezentat. Pe toată perioada noului an vei avea șanse de a câștiga bani și de a face investiții rentabile.Taur - În primele trei sferturi ale anului este important să fii prudent în ceea ce privește investițiile. În toamna-iarna 2012 găsești o modalitate de a câștiga mai mulți bani.Gemeni - În 2012 ești foarte cheltuitor. Ferește-te de persoanele care umblă cu cata-loage de produse în brațe pentru că au mari șanse să te convingă că ai cu adevărat nevoie de crema aia de față cu pulbere de aur.Rac - Profită de prima parte din 2012 pentru a consolida averea pe care o deții. Este o perioadă bună pentru a te asocia cu cineva de încredere. În acest an ești extrem de preocupat de situația ta financiară.Leu - În plan financiar în 2012 nu este nimic notabil de semnat. Nu vei trece prin perioade foarte proaste, dar nici nu sunt mari șanse de îmbogățire. Este important să menții un echilibru între ceea ce câștigi și ceea ce cheltuiești.Fecioară - Planul financiar este foarte bine conturat. Sunt mari șanse ca banii pe care îi câștigi în acest an să aibă ca sursă străinătatea. Fă tot posibilul pentru a profita de șansele care ți se oferă acum.Balanță - Se poate ca în 2012 să începi o nouă activitate în scopul câștigării de bani. De fapt, ești destul de preocupat de acest aspect al vieții tale. Asigură-te că nu există riscuri.Scorpion - În plan financiar, nu pari să știi prea bine ce îți dorești. Când ești extrem de cheltuitor, când îți rupi de sub unghie. Găsește o cale de mijloc pentru că o atitudine instabilă nu te ajută.Săgetător - Ai un an destul de stabil, în 2012, în plan financiar. Nu există eveni-mente majore și totul ar trebui să decurgă bine. În ultimele luni ale anului se poate să primești o sumă mare de bani.Capricorn - În plan financiar nu se întrevăd mari evenimente în 2012. Banii vin în mod regulat, iar tu în general ești echilibrat și prudent. Dacă apar posibilități de investiții, ia-ți toate măsurile de siguranță.Vărsător - Chiar dacă nu-ți face nicio plăcere să te uiți pe facturi, este bine să o faci în mod constant. După a doua jumătate a anului se poate să câștigi o sumă mai mare de banii.Pești - Este un an bun pentru tine, cu posibilități multiple de câștig. Dacă vei începe o nouă activitate, negociază totul la sânge. Se poate să începi o nouă viață și să te bucuri de privilegii. Ai încredere în tine.