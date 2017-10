Horoscop estival

Pentru turiștii veniți pe litoral, iată un horoscop scos din top, cu scop de delectare, că doar de asta sunteți la mare!Berbec - Atenție la arderi. Nu cele interne, că n-aveți după ce. Este vorba să nu vă ardă soarele, că o faceți pe propria dvs. piele! La restaurant să nu vă ardă ospătarii la nota de plată, agenții de circulație să nu vă ardă vreo amendă.Taur - Nu disperați, nu sunteți singurul căruia astă noapte i s-a furat mașina. Nu faceți în mare scufundări prea adânci și prea mult timp. S-ar putea ca timpul de scufundare să se prelungească la infinit. Nu strigați după ajutor. Toată lumea are necazuri, dar nu strigă în gura mare.Gemeni - Evitați mesele copioase; numai zgârci și oase. Ați pierdut copilul pe plajă? Căutați-l, nu vă apucați să faceți altul! Dacă tânăra de lângă dvs. face topless, nu stați cu mâinile în sân! Evitați să vă surprindă soția admirând un corp superb de fată. Poate deveni corp delict.Rac - Dimineața nu vă uitați în oglindă, să nu vă stricați ziua. Nu vă întrebați cine-i negresa din oglindă, sunteți chiar dvs. Nu luați telefonul mobil în mare. Sub apă nu are arie de acoperire. Nu dați înapoi, ca racul. Nici măcar sumele împrumutate.Leu - Leul nu este o zodie convertibilă, mai ales la noi. Dacă vi s-au terminat banii, înaintea perioadei de sejur pe litoral, deschideți cont la o bancă. Sunt multe prin parcurile din stațiuni.Fecioară - Este o zodie rară, m-am convins chiar aseară! Pentru doamnele care pleacă de lângă soț după unul mai cu moț, să nu creadă că socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg. Luați-vă la plajă salteaua. S-o găsi cineva să vă facă safteaua…Balanță - Condiția dvs. financiară este precum cea fizică, iar condiția dvs. fizică este precară. Faceți jogging de a lungul litoralului, uimind cunoscuții de pe plajă, care vor comenta la modul: „Uite că mai mișcă!”Scorpion - Cât sunteți pe litoral, nu este exclus ca, la serviciu, șeful să vă înlesnească un ajutor. Evident, de șomaj. Listele sunt deja făcute. Pe timpul sejurului pe litoral s-ar putea să aveți o aventură. S-ar putea, dar s-o putea? Dacă privirea soacrei e veninoasă, nu disperați. Așa sunt scorpionii.Săgetător - Faceți plimbări nocturne, dar evitați locurile întunecate. Nu de alta, dar să nu speriați pe cineva… Vi se va vorbi de o moștenire, la modul: „Așa era și taică tu. Pe el îl moștenești!”Capricorn - Micile afaceri vă merg bine, deși mulți consideră că sunt simple găinării. Dacă de acasă vi se trimit bani, nu intrați în restaurant. Lăsați soția să intre… în ei!Ați venit cu vecinul la mare, a cărui soție nu v-a răspuns avansurilor? Luați-i nevestei dvs., care este capricorn, cât mai multe cadouri. Să moară și capra vecinului.Vărsător - Aveți o gândire ca apa mării: limpede și clară. Păcat că n-o folosiți! Evitați să mâncați icre de Manciuria și nu tot întrebați ce sunt alea! Dacă sunteți singure prin stațiuni, câștigați, în măsura în care cedați. Ce… dați?Pești - Damele de consum din această zodie pot servi peștii, așa, la meserie. Mergeți la pescuit, mai ales dacă nu e timp de plajă. Peștii se vor bucura. N-ați văzut, când îi scoateți din apă, cum dau din coadă?La final, o caracteristică generală, pentru toate zodiile: veți avea necazuri financiare!