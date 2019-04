Horoscop

Berbec: Ceva îți spune să stai pe loc, momentan, să nu dai frâu liber energiei tale debordante înaintea unui drum care nu duce chiar acolo unde sperai. Intuiția te trage de mânecă și spune că ar exista un pericol.Taur: Vei purta o discuție între patru ochi prin intermediul căreia vei afla o mulțime de informații mai puțin cunoscute, dar cel care îți face marile destăinuiri îți cere să păstrezi secretul asupra celor aflate.Gemeni: Fii atent la propunerile care ți se fac astăzi, pentru că ele au la bază informații pe care le poți folosi în avantajul propriu. Fie că este un pont bun sau un ajutor amical la nevoie, te scoate dintr-o încurcătură.Rac: Nu trebuie să exagerezi cu economiile și restricțiile ca să nu scapi de sub control cheltuielile, ci trebuie doar să-ți administrezi chibzuit banii de care dispui, având în vedere și perspectivele tale financiare.Leu: Ieși în lume, îmbracă-te bine, pune accent pe felul cum te comporți, pentru că, poate, cineva este cu ochii pe tine. Poate avea loc o întâlnire interesantă cu o persoană care are efecte excelente asupra ta!Fecioară: Este momentul perfect pentru distracție, iar ocazii vor apărea. Prietenii te invită să ieși, dar ai avea chef și de o aventură nouă, indiferent în ce plan vrei să-i dai startul.Balanță: Reacția unor persoane te va supăra, pentru că faci tot posibilul să-i mulțumești, iar ei rămân distanți. Selectează mai sever cine merită prietenia ta, să nu consumi timp și energie pentru niște profitori.Scorpion: Victoria nu este departe, dar nu trebuie sădezechilibrezi nimic din urcușul tău. Lucrurile pot evolua lent, armonios și bine, încât nici ție nu-ți va vine a crede ce frumos se așază toate!Săgetător: Trebuie să te ocupi și de lucrurile mărunte, de care nu ai avut timp înainte. Găsești acum starea potrivită pentru a avea mai multă răbdare, descoperind unde se ascund de fapt piedicile.Capricorn: Un eveniment anunțat, de care îți era puțin teamă, se apropie. Trebuie să spui prezent când va fi cazul, chiar dacă ți-a creat un sentiment de panică pentru că nu erai pregătit să-l confrunți.Vărsător: Te simți dezorientat și nu mai știi ce să faci. Ai lăsat lucrurile așa, cu speranța că se vor rezolva de la sine, dar nu s-a întâmplat asta. Vei purta o discuție prin care vei realiza că nu le poți face pe toate singur.Pești: Tot ce este frumos are și o încheiere, iar acest final este aproape. Nimic nu e veșnic, mai ales lucrurile care aduc fericire. Nu dispera! Vei trece la o altă etapă care poate veni cu ceva nou.