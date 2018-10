Horoscop

Berbec: Este posibil să fiți mai nervos de dimineață, din cauza unei neînțelegeri cu un coleg sau un partener de afaceri. Drept urmare, vă recomandăm să circulați cu maximă atenție cu mașina, pentru a nu face vreun accident.Taur: Ați întârziat la birou și sunteți certat de șef. Încercați, totuși, să fiți calm și amânați deciziile și discuțiile importante pentru mai târziu. Partea bună a lucrurilor este că, spre seară, toate nemulțumirile din prima parte a zilei se risipesc și vă veți recăpăta buna dispoziție.Gemeni: Este o zi norocoasă pentru voi, așa că profitați de ea și chiar să jucați un bilet la Loto. Este posibil ca norocul să vă surâdă!Rac: Această zi poate fi poate fi cu ghinion, iar mintea dumneavoastră poate lucra ore suplimentare pentru a găsi soluții la problemele pe care le aveți.Leu: Astăzi, aveți impresia că sunteți în plus, că nimeni nu vă bagă în seamă și că cei din jur uneltesc împotriva dumneavoastră. Nu lăsați acest lucru să vă întristeze și căutați să vă înveseliți, pentru că viața este frumoasă și merită trăită.Fecioară: Atenție maximă la micile detalii din viața dumneavoastră, pentru că veți descoperi că acestea fac cea mai mare diferență. În plus, nu ezitați să luptați pentru ceea ce merită.Balanță: O zi dificilă? Este posibil să vă simțiți ca și cum sunteți legați de mâini și de picioare, dar nu-i nimic. În viață, totul are o soluție, așa că nu disperați, pentru că lucrurile își vor reveni la normal.Scorpion: Este un moment potrivit pentru a lua o decizie cu privire la o problemă pe care probabil că ați amânat-o în ultima vreme.Săgetător: Acest nou început de lună poate însemna și debutul unui nou proiect profesional sau de afaceri, de pe urma căruia aveți șanse reale să obțineți bani în plus.Capricorn: Nu luați în seamă micile răutăți de la adresa dumneavoastră. În fiecare loc de muncă vor exista colegi de muncă parșivi în care nu merită să aveți încredere. Bazați-vă pe propriile forțe și nimic mai mult!Vărsător: La primele ore ale zilei auziți o veste proastă în legătură cu problemele de sănătate ale unei persoane apropiate. Nu vă speriați! Poate fi o alertă falsă!Pești: Este posibil ca o rudă mai tânără să vă ceară un împrumut. Se pare că este vorba despre anumite cheltuieli necesare pentru continuarea unor studii. Seara, sunteți ispitiți cu o seară romantică în oraș de către persoana iubită.