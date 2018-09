Horoscop

Berbec: Deși credeai că totul merge ca în povești, apar momente din ce în ce mai tensionate în relația cu partenerul de viață. Încearcă să rezolvi problemele cât mai repede, pentru a nu distruge totul!Taur: Muncești mult, dar cu drag. Locul de muncă a devenit a doua ta casă. Sarcinile pe care le ai de îndeplinit îți ocupă tot timpul, de aceea viața ta personală are de suferit.Gemeni: Ai mare grijă la situațiile stresante! Din cauza oboselii acumulate în ultimul timp, apar câteva probleme de sănătate. Singura cale de a ieși cu bine din acest impas este un moment mai lung de relaxare.Rac: Certuri multe astăzi. Și în familie și la locul de muncă. Apar câteva dispute în relația cu părinții, dar totul se va termina cu bine. Tu știi să ieși din acest impas și astfel toată lumea are de câștigat.Leu: Ești în impas și nu găsești calea. Primești câteva sfaturi utile de la persoane mai în vârstă decât tine și acest lucru te face să te gândești serios la planurile de viitor și la drumul pe care să mergi în viitor.Fecioară: Atenție la gesturile pe care le faci azi, s-ar putea să fie interpretate greșit. Dacă trebuie să-ți justifici acum intențiile, nu mai sta pe gânduri!Balanță: Cineva are de transmis o veste pe care momentan nici nu vrei să o auzi, dar după o vreme îți vei da seama cât de importantă era la momentul respectiv. Oricum, niciodată nu este prea târziu pentru a face schimbări.Scorpion: Ai obosit și te gândești că ar fi mai bine să renunți la planul la care muncești fără prea mult interes. Poate ar fi bine să iei o pauză de câteva zile. Vine vremea virozelor, așa că ia măsuri ca la carte.Săgetător: Se naște un vis frumos în fața ochilor, dar nu se va împlini peste noapte. E nevoie de o investiție comună de energie din partea întregii tale familii. Perseverența este cheia.Capricorn: Emoțiile tale ajung la cote maxime și vinovată de această situație e iubirea. Nu ești prea sigur pe sentimentele jumătății tale și te lași copleșit de o mulțime de întrebări.Vărsător: Visul tău prinde contur din ce în ce mai bine, singurul dezavantaj e că durează mult până ajungi la rezultate și nu stai bine la capitolul răbdare.Pești: Nu te grăbi să judeci ceea ce se petrece azi în jurul tău, pentru că există riscul să scapi din vedere unele aspecte care te-ar putea determina să extragi concluzii pripite. Ia-o ușor și totul va fi exact așa cum ai visat.