Horoscop

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Sunt posibile mici schimbări în plan profesional. Nu trebuie, însă, să ai niciun fel de emoții, deoarece se pare că vei beneficia de ceva avantaje în acest domeniu.Taur: În cazul în care cineva din familie are probleme de sănătate, în această perioadă ele s-ar putea atenua sau chiar rezolva. Capacitatea de concentrare este minimă, așa că ferește-te să iei decizii.Gemeni: Într-un grup de prieteni vei cunoaște pe cineva ce ți-ar putea fi de folos, într-un viitor apropiat. Un ochi vigilent este permanent îndreptat spre tine, chiar și atunci când nu îți dai seama de acest lucru.Rac: Cheltuielile par a nu se mai termina, dar reușești să te descurci cel puțin rezonabil. Farmecul personal îți permite să te bucuri de aprecierea persoanelor de sex opus.Leu: Un eveniment neașteptat te va face să trăiești o emoție puternică. Nu te implica prea mult, chiar dacă este ceva plăcut. Ești și așa puțin stresat și prea multe emoții nu îți vor face bine.Fecioară: O persoană mai tânără din familie are nevoie să știe că-i ești alături. Nu este cazul să încerci o schimbare de mai mari dimensiuni în plan sentimental căci, în curând, ai putea constata că ai făcut o greșeală.Balanță: Este foarte posibil să ai probleme legate de un drum. Fie nu vei reuși să pleci, fie nu vei rezolva ceea ce ți-ai propus. Planurile tale secrete ar putea începe să prindă contur, totul este să nu te grăbești nici măcar un pic.Scorpion: Vei primi o informație, pe care este bine să o stochezi în memorie. În această zi, tot ce faci va trebui pus sub semnul prudenței. În caz contrar te așteaptă tot felul de frecușuri.Săgetător: Ai tendința de a te implica în activități dintre cele mai diverse. Ar fi de dorit să fii cât se poate de prudent și să eviți să îți asumi responsabilități prea mari.Capricorn: În cazul în care, până acum, te-ai confruntat cu unele probleme de sănătate, este foarte posibil că acestea să se amelioreze sau chiar să-și găsească o rezolvare.Vărsător: Relația cu prietenii revine în actualitate. O mână de ajutor din partea acestora ar putea fi deosebit de binevenită. Acceptă sfaturile care ți se dau, căci autoritatea ta nu va avea cu nimic de suferit.Pești: Fără să îți refuzi nimic, încearcă să tragi de timp câteva zile. Acasă s-ar putea deteriora câte ceva, dar nu este cazul să te enervezi. Dacă ai avea înțelegere pentru cei din jur, ar fi mai bine pentru toată lumea.