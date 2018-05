Horoscop

Ştire online publicată Vineri, 11 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Vei primi o veste foarte bună despre un proiect de la care îți cam luasei gândul. Ești plin de energie, iar de acest lucru pot beneficia și cei din jur. Este un bun moment de a lua decizii importante!Taur: Ai mari șanse de promovare la serviciu! Activitatea din ultima perioadă ți-a fost evaluată, iar șefii te apreciază. Ține-o tot așa, dar ai grijă și de sănătate, odihna este la fel de importantă.Gemeni: Partenerul de viață vrea să petreceți mai mult timp împreună, așa că o minivacanță se recomandă. Poți face deja rezervări pentru un city-break în week-end, e bucuria maximă!Rac: Probleme cu sănătatea! Te-ai suprasolicitat și acest efort a lăsat urme. Fă de urgență o vizită la cabinetul medical, pentru a ține lucrurile sub control. În plan sentimental, totul merge ca pe roate.Leu: Ești trist, tot mai trist și simți cum îți fuge pământul de sub picioare. Vrei să deții controlul absolut, dar trebuie să înțelegi că toată lumea este de acord cu tine. Nu v-ar strica un mic concediu, pentru a vă limpezi gândurile.Fecioară: Se lasă cu drum! Vei pleca într-o călătorie în interes de serviciu, dar zicala cu îmbinatul utilului cu plăcutul se potrivește la fix. Nu uita de cadouri pentru cei dragi, care te așteaptă acasă.Balanță: Este momentul potrivit pentru a-ți găsi jumătatea ideală. Ai tatonat, iar acum pui piciorul în prag. Viața îți poate intra pe alte coordonate, important este să fie cele corecte.Scorpion: O rudă apropiată îți va lăsa drept moștenire o mică avere, motiv de invidie în rândul celor din familie. Nu intra în polemică cu nimeni, pentru că disputele nu vor aduce nimic bun. Lasă-i în pace și vezi-ți interesul!Săgetător: Dacă mergi la cumpărături, să fii cumpătat. Ești tentat să pui în coș fel de fel de produse și vei realiza acasă că nu ai, practic, nevoie de ele. Dar îți vor afecta bugetul. Deci, atenție mare!Capricorn: Ești atât de binedispus, încât nimeni și nimic nu te pot scoate din sărite. Ai un randament bun la serviciu, iar pe plan sentimental ești iarăși ok. Seara, e rost de o plimbare în parc sau de un film bun, la cinema.Vărsător: Când să spui că ai atins stelele, cineva îți readuce aminte că trebuie să fii cu picioarele pe pământ. Și nu este deloc un lucru rău, pentru că riscai să te avânți într-un proiect care este peste puterile tale.Pești: Probabilitatea de a fi implicat într-un incident este destul de mare, astăzi. Vezi cum circuli pe stradă, fie că ești pieton, fie șofer. Fii ponderat în tot ceea ce faci!