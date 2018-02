Horoscop

Ştire online publicată Miercuri, 14 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Nu vorbiți prea mult despre planurile de viitor. Concentrați-vă mai bine pe chestiunile zilnice și alegeți cu grijă cuvintele dacă aveți ceva, cuiva, de reproșat.Taur: De dragul partenerului, căruia vreți să îi îndepliniți toate dorințele, munciți mai mult, pentru a câștiga mai mult. Din păcate, s-ar putea ca acesta să nu aprecieze atenția excesivă pe care o acordați carierei.Gemeni: Ca de obicei, îi uimiți pe colegi cu talentul de a vă implica în mai multe activități și de a rămâne, în ciuda stresului și a oboselii, cu zâmbetul pe buze.Rac: În loc să vă tot întrebați dacă și cât de mult vă iubește partenerul, dacă relația are viitor sau dacă nu cumva pot să apară probleme în cuplu, mai bine ați trăi clipa și v-ați bucura de prezent.Leu: Primiți informații utile și corecte care vă pot ajuta să luați deciziile cele mai bune privind o afacere de familie, o investiție pe termen lung, o moștenire sau achiziționarea unui teren sau a unei case.Fecioară: Sunteți tipicar și pretențios, vă concentrați și pe detalii care, de fapt, nu merită atenție, dar vreți să definitivați la timp orice proiect. În felul acesta, n-o să prea reușiți.Balanță: Indiferent dacă stați bine cu banii sau nu, găsiți tot felul de pretexte pentru a cheltui, chiar și pe lucruri de care nu aveți cu adevărat nevoie. N-ar strica să fiți ceva mai cumpătat!Scorpion: Astăzi, nu aveți încredere în nimeni și din acest motiv s-ar putea ca relațiile de afaceri sau relația de iubire să aibă de suferit. Iar dacă aveți în plan o negociere importantă, puțin probabil să ajungeți la vreun rezultat.Săgetător: Astăzi, nu vă exprimați sentimentele. Nu faceți nici declarații, nici promisiuni. Dacă relația de cuplu are ceva vechime, n-ar trebui să fie probleme. Dar dacă sunteți la început de drum, s-ar putea să îl supărați pe partener.Capricorn: Toată lumea pare astăzi foarte interesată de viitorul dumneavoastră profesional. Toată lumea are un sfat, o părere. Păstrați-vă calmul și încercați să vedeți și partea amuzantă a situației.Vărsător: S-ar putea să primiți vești care să vă determine să deveniți mai autoritar în relația cu copiii. Nevoie de mai multă autoritate și fermitate este și în relația de la serviciu, mai ales dacă aveți colegi fără experiență.Pești: Profitați de orice eveniment la care participați în aceste zile, de orice întâlnire cu persoane care au putere de decizie într-o instituție sau firmă pentru a vorbi despre obiectivele profesionale. Nici nu știți de unde sare iepurele!