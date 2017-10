Horoscop

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Ai mare noroc de interlocutorii care îți apar azi în cale, pentru că unul dintre ei se va dovedi a fi exact prietenul cel mai bun într-un moment dificil. E lângă tine cu adevărat și te susține.Taur: Deschide bine ochii, pentru că riști să cazi în plasa unui mare mincinos. Te înduioșează cu povești lacrimogene și ești gata să-i pici în plasă de tot.Gemeni: Te simți bine în colectivul de lucru în care muncești, mai ales că deasupra tuturor se află un om inteligent pe care îl respecți și de la care ai multe de învățat. Stai în banca ta și asculți sfaturile sale cu luare aminte.Rac: Ai multe de spus, ai acumulat informația și experiența de care e nevoie într-un moment decisiv la serviciu, dar nu prea ai cu cine colabora. Ai alături de tine numai oameni suspicioși.Leu: Direcția în care mergi se va dovedi a fi o pistă falsă, pentru că s-a infiltrat în preajma ta un mare mincinos. Deși la prima vedere are intenții bune, pe parcurs va începe să-și dea arama pe față.Fecioară: Nu te baza întru totul pe informațiile pe care ți le transmite un colaborator, pentru că veridicitatea lor depinde mult de starea sa de spirit. Dacă îl prinzi într-o pasă proastă, are tendința de a transmite numai informații negative.Balanță: Banii sunt făcuți să aducă și un dram de bucurie, iar azi ești atât de generos, încât îți cheltui banii pentru a-i încânta pe alții. Te simți excelent când vezi bucuria pe chipul celui care-ți primește gestul.Scorpion: Adu-ți aminte de o treabă importantă pe care ai trecut-o pe linie moartă cu ceva timp în urmă. Dacă le tot lași undeva în urmă, tot va veni o zi în care vor cere să te ocupi și de ele de urgență.Săgetător: Ești un om de nădejde în familie, tot ce promiți are toate șansele să se materializeze. Totuși, ceea ce te motivează acum cel mai mult e dragostea celor din familie.Capricorn: Familia este alături de tine și visați la un moment programat cândva de la care așteptați cu toții roade excelente. Când știi că cei dragi te susțin, ești capabil să dai tot ce ai mai bun din tine.Vărsător: Ai o viziune foarte matură asupra viitorului, de parcă ai fi ajuns la momentul unei decizii de perspectivă. Cum îți așterni acum, așa vei dormi o perioadă lungă de timp.Pești: Niciodată nu poți mulțumi pe toată lumea, ca atare trebuie să găsești o situație de compromis în care să împaci pe toată lumea. Ca să faci altuia pe plac, e posibil să fii nevoit să renunți tu la niște plăceri personale.