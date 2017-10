Horoscop

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Sursele financiare sunt în scădere. Nu mai cheltui în neștire pe lucruri inutile. Vei regreta mai târziu dacă nu știi să-ți pui acum limita. Din această cauză, s-ar putea să ai neînțelegeri cu partenerul de viață.Taur: Cu mintea și inima trăiești într-un vis, care nu are nicio legătură cu realitatea. E timpul să deschizi ochii și să accepți adevărul așa cum este. Revino-ți cu picioarele pe pământ până nu e prea târziu.Gemeni: O zi plină pentru tine. Primești o veste bună și una rea. Astrele îți sugerează să-ți faci ordine în suflet. În orice caz, tot ceea ce vei începe va fi cu greu dus la bun sfârșit. Încearcă să te concentrezi.Rac: Relația cu partenerul de viață dă semne de cutremur. Fii mai înțelegător și dedică-te mai mult familiei. În ultima perioadă, ai cam neglijat acest aspect.Leu: Creativitatea ta este foarte apreciată zilele astea. Cine te are prin preajmă are numai de câștigat, pentru că dai din prea plinul tău și altora. Ești calm cu oricine, ai o vorbă bună pentru oricine și faci totul cu sensibilitate.Fecioară: Lucrurile se întâmplă mult prea repede pentru tine. Trebuie să te acomodezi mai întâi. Vei reuși să crești și mai mult în ochii superiorilor, dacă te străduiești. Încearcă să ai mai multă încredere în tine. Va fi bine.Balanță: La muncă, ești din ce în ce mai apreciat. Șefii îți vor da sarcini din ce în ce mai grele, cărora le vei face față cu brio. Nu este exclusă o promovare cât de curând.Scorpion: O zi prietenoasă, în care poți să te relaxezi și să lași garda jos. Și necazurile îți par mai mici. Cumpărăturile pe care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor îți vor aduce un alt tonus.Săgetător: Astăzi, poți realiza multe. E o zi favorabilă pentru decizii importante. Rezolvi chiar și niște probleme. Partenerul tău se simte neglijat. Ar fi bine să-i acorzi mai multă atenție pentru a nu periclita relația.Capricorn: Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. Nu te lăsa influențat de trăirile celor din jur. Încearcă să vezi ce este prioritar pentru tine.Vărsător: Parcurgi o perioadă destul de bună. Pe seară, s-ar putea să ieși cu prietenii sau cu familia. Poate te descarci de energiile negative pe care le-ai acumulat în această perioadă. Nu uita că mai sunt oameni buni care te pot ajuta.Pești: O colaborare fructu-oasă se întrevede. Ai foarte multe pe cap și este posibil să nu te descurci așa cum trebuie, de aceea trebuie să analizezi cu atenție situația și să vezi ce presupune. Nu te panica, ia lucrurile cu calm!