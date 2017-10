Horoscop

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Trebuie să cântărești bine fiecare decizie cu iz financiar, pentru că ai facturi de plătit și nu mai e vreme de amânat. E timpul unui bilanț extrem de obiectiv asupra bugetului actual sau viitor.Taur: Deși îți place provocarea, e greu pentru tine să lași trecutul în urmă și faci tot posibilul să îți croiești drumul către noile perspective, ținând cont de experiențele deja acumulate. Vei avea parte de clipe minunate alături de cineva drag.Gemeni: Te simți blocat într-un punct mort în care nici măcar să visezi nu mai ai curajul. Ți-e teamă că planurile tale nu mai pot ajunge acolo unde ți-ai propus. Este final de an, deci lasă în urmă dezamăgirile.Rac: Nici nu îți dai seama cât de valoroși sunt prietenii pe care îi ai. Treci printr-o situație pe care crezi că o poți gestiona de unul singur, dar vei descoperi că îți lipsește un anumit detaliu. Ceva te ține în suspans.Leu: Verdictul pe care îl primești azi nu poate mulțumi pe toată lumea pentru că, oricum ai privi lucrurile, cineva are de pierdut. Altul are câștig de cauză, dar măcar este o rezolvare care va calma spiritele.Fecioară: Ești implicat într-un proiect promițător, pe care, oricum l-ai dezvolta, va ajunge la rezultate satisfăcătoare. Fiind atât de motivat, depui toate eforturile de care ești capabil și reușești.Balanță: Veștile care sosesc azi au un efect negativ asupra psihicului tău. Pesimismul pune stăpânire pe tine și anturajul în care te afli nu te ajută cu nimic.Scorpion: Stai ca pe ghimpi în așteptarea unui eveniment căruia îi acorzi o semnificație cu totul specială. Îl privești ca pe un mare motiv de fericire și speri să se materializeze cât mai curând.Săgetător: Aruncă o privire înapoi în timp, pentru că ai făcut cândva o promisiune unui amic, dar ai uitat să o onorezi. Îți aduci brusc aminte și vei încerca să te ții de cuvânt măcar acum.Capricorn: Nu e bine să creezi precedent dacă descoperi minciuni sau erori. O eroare netaxată la momentul potrivit poate avea urmări mult mai grave.Vărsător: Se deschide o perspectivă foarte bună, care entuziasmează la maximum. Nu mai ai răbdare, deja te apuci serios de treabă convins că te apropii vertiginos de țelul la care visezi.Pești: Amintirile din trecut revin în atenție printr-un eveniment cu un impact emoțional maxim. Poate treci printr-un loc de care ești foarte atașat și aceste senzații renasc în tine la fel de intens ca odinioară.