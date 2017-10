Horoscop

Ştire online publicată Marţi, 18 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Ești mai hotărât ca niciodată să obții o sursă suplimentară de bani. Fie că va fi vorba de o afacere nouă, fie de un job suplimentar, cert este că vei reuși.Taur: Gândurile tale cele mai bune zboară către o persoană cu care nu te-ai mai văzut de foarte mult timp. Ești în culmea fericirii pentru că ai primit o veste pe care o așteptai cu sufletul strâns.Gemeni: Intri în conflict cu o persoană cu care împarți idei dintre cele mai năstrușnice. Nu este momentul prielnic să îți arăți colții, pentru că vei demoraliza un om care își punea toată speranța în tine.Rac: Sănătatea are gust pentru tine, căci începi un regim de relaxare. Ai făcut excese în ultimul timp, iar corpul tău se resimte. Rezultatele pozitive și randamentul la locul de muncă se vor vedea cât de curând.Leu: Nici bine nu reușești să spui că vrei să pleci, că partenerul de viață începe o serie întreagă de întrebări neplăcute. Se pare că stați cam prost la capitolul încredere și aici trebuie să lucrați cel mai mult.Fecioară: Ești în vizorul unui șef care vede în tine un real potențial. Important pentru tine este să îi dai voie să te ajute, astfel încât să îți depășești limitele. Tu ești un om care poate multe, dar nu are încredere în forțele personale.Balanță: Dacă toți cei din jur ar avea comportamentul și purtările tale, lumea ar fi un om fără probleme. Încă te zbați să faci lucrurile pe care alții le lasă la urmă din cauza indiferenței.Scorpion: Faci o multitudine de gesturi frumoase pentru partenerul de viață, iar concluzia este una singură: nici măcar un semn de apreciere. Apar frustrările din partea ta, iar reproșurile vor pune capac.Săgetător: Este necesar pentru tine să primești câteva sugestii și îndrumări, deoarece noul drum pe care vrei să mergi nu este presărat cu lapte și miere așa cum probabil bănuiești tu. Vei avea de înfruntat situații dintre cele mai grele.Capricorn: Pentru tine, momentele petrecute alături de familie sunt magie curată. Te energizează și îți dau sens vieții. Ar trebui să stai mai mult pe acasă.Vărsător: Azi și mâine sunt două zile în care te afli în impas. Nimic nu te scoate din supărările tale, dar nici nu reușești să treci peste ele. Acceptă ajutor din partea celor apropiați, sau ia-ți un cățel.Pești: Te pregătești temeinic pentru un examen pe care trebuie să îl treci cum știi tu mai bine. Nu îți va fi ușor, căci nu are legătură cu specializarea ta. În final, vei vedea că pasiunile tale au un spectru mult mai larg decât ai fi visat tu vreodată.