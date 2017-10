HOROSCOP

Ştire online publicată Marţi, 24 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Trăiești din plin fiecare clipă și știi că în viață nu trebuie să te iei după ce spun alții. Tu ești bine așa cum ești și chiar nu simți nevoia de schimbare.Taur: Vremea te indispune, dar decizi ca acest lucru să nu dureze. Cauți metode a te înveseli, dar dat fiind caracterul tău plin de umor, nu îți va fi foarte greu.Gemeni: Nu accepți ca altcineva să ia decizii în numele tău pentru că încrederea ta în ce știu alții să facă este zero. Te crezi superior, dar nu este un lucru rău. Totuși, nu fii limitat.Rac: Nu îți este frică de schimbările care vor avea loc la nivelul echipei tale, și asta pentru că știi cu ce oameni lucrezi și în cine ai investit timp și energie. În rest, totul merge perfect.Leu: Ca șef, ești cel mai rău, autoritar și imposibil. Ca om, toată lumea te place. Derapajul este mare, dar asta e soluția către succes. Nu vrei să fii altfel pentru că așa crezi tu că trebuie să meargă lucrurile.Fecioară: Frustrările sunt cele care te transformă într-un om greu de suportat. Tu chiar vrei să rămâi singur? Pentru că asta se va întâmpla în curând dacă nu vei lua măsuri care să te ajute să fii mai îngăduitor.Balanță: Devii din ce în ce mai irascibil, mai ales atunci când există persoane care nu cred în tine și în forțele tale, încercând totodată să te discrediteze. Nu înțelegi care ar fi interesele de a face acest lucru, dar ajungi la concluzia că totul ține de educațieScorpion: Un gest în plus și mai aveai un pic și erai dat afară. Ai cam întrecut măsura cu acel comportament inadecvat pentru un loc de muncă precum al tău. Ar trebui să înveți ceva mai multe din această experiență.Săgetător: Faptele tale bune atrag admirația celor din jur, chiar dacă nu asta e dorința ta. Modestia este foarte mare, motiv pentru care vrei să ții pentru tine toate faptele bune pe care le-ai făcut. Este un gest frumos.Capricorn: Te cam pripești atunci când vine vorba de plecatul într-o vacanță costisitoare. Adevărul este că te afli în plin proces de a face economii, și nu vrei sub nicio formă să fii distras de la această etapă.Vărsător: Nu ești obligat să dai explicații nimănui vizavi de acțiunile tale, și mai ales pentru deciziile asumate. Pentru că în trecut ai suferit tocmai din această cauză. Ești cel mai bun din domeniul tău.Pești: Ai idei bune, pe care nimeni nu le poate contesta. Acest lucru îți dă multă încredere în tine și te ajută să te menții pe linia de plutire, dat fiind faptul că în ultimul timp ai cam dezamăgit oamenii din jurul tău.