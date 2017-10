Horoscop

Ştire online publicată Marţi, 03 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Intuiția te ajută azi să faci față solicitărilor care apar pe neprevăzute. Vei face o impresie minu-nată, așa cum i-ai obișnuit în ultimul timp pe cei cu care intri în contact.Taur: Degeaba ți se spune să nu faci un anumit lucru, pentru că nu asculți. Ai mare încredere în deciziile tale și nu vrei sub nicio formă să te lași ma-nipulat. Este o atitudine foarte bună.Gemeni: Momentan, atenția ta se îndreaptă către lucrurile care contează cu adevărat în viață. Lași deoparte gândurile negative și încerci să îi convingi și pe cei din jur să înceapă să trăiască frumos.Rac: Nu are legătură cu nimic din trecutul tău decizia pe care ai luat-o azi. Cu toate astea, cei din jur te acuză că nu faci totul ca la carte. La urma urmei ești și tu un om care mai și obosește.Leu: Ai marele noroc de a lucra într-un loc frumos, iar mersul la serviciu este un hobby pentru tine. Ești recunoscător pentru acest lucru, mai ales că în grupul tău prietenii se plâng de extenuare.Fecioară: Nu starea materială te interesează pe tine, deși știi că este importantă. Cauți acea persoană care să rezoneze cu emoțiile tale. Vei avea de așteptat mai mult timp, dar va merita efortul.Balanță: Ideile tale sunt bune, dar nu destul de bine susținute. Ai mare nevoie de cineva care să te învețe cum să te autopromovezi, altfel riști să rămâi la același nivel.Scorpion: Plănuiești câteva ieșiri cu prietenii, dar motivele diverse invocate de cei mai mulți dintre ei vor amâna totul. Te vezi nevoit să lenevești mai mult decât oricând.Săgetător: Meriți din plin aprecierea celor din jur, pentru că acțiu-nile tale sunt complet dezinteresate, dar pline de umanitate și bunătate. Ești un exemplu pentru cei din jur.Capricorn: Iei decizii de capul tău, și observi că nimic nu iese așa cum ai plănuit. Când vei încerca să redresezi situația, totul va fi în zadar. Cel mai bine încearcă să rezolvi încă de pe acum.Vărsător: Comportamentul tău îi face pe cei care intră în contact cu tine să afirme că în sfârșit au întâlnit un altfel de om. Caracterul puternic este cel care te face să fii atât de apreciat. Tu știi că orice s-ar întâmpla, nu vei ceda niciodată.Pești: Părerea ta are cea mai mare importanță. Te simți bine știind acest lucru, dar și plin de responsabilități. Ești omul căruia îi place să controleze totul, deci nu ar fi o mare problemă.