Berbec: Ziua începe în forță, cu multă poftă de lucru. Ești atât de eficient, încât reușești să duci la bun sfârșit toate sarcinile care ți-au umplut agenda de lucru în ultimul timp. Zile ca asta să tot ai!Taur: Te ții de glume, ești un spirit fără frică și faci tot ce îți place, fără a ține cont de faptul că unele persoane își cam dau coate când te văd. Îi enervezi cu starea ta de bine, dar nici doi bani nu dai. Ești un om care nu are niciun stres.Gemeni: Dacă părerea ta este dată la o parte, nu poți decât să fii supărat. Răbufnești atunci când afli că ideile tale nu sunt apreciate și nu ți se mai dă șansa de a ți le exprima. Decizi să pornești o revoltă!Rac: Te contrariază faptul că ești arătat cu degetul de o persoană care habar nu are despre ce este vorba în noul tău proiect. Chiar dacă gurile rele sunt ațintite asupra ta, acest lucru nu te oprește să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus.Leu: Deții formula fericirii, dar ești foarte zgârcit în dezvăluiri. La urma urmei, ce te binedispune pe tine nu poate avea același efect asupra celorlalți. Ar fi bine să îi încurajezi mai mult pe cei mai slabi.Fecioară: Primești felicitări pentru o decizie pe care ai luat-o după mult timp de gândire și analiză. Ai fost într-un impas foarte mare, dar te-ai descurcat cum ai știut tu mai bine.Balanță: Ai mult de muncă, dar asta nu te împiedică să pui distracția printre priorități. Accepți orice ofertă atâta vreme cât te vei reîntâlni cu grupul de prieteni. Nu uita totuși că ai atât de multe de făcut și la locul de muncă.Scorpion: Îți faci prea multe scenarii negative în minte vizavi de o persoană din familie. Nu te mai stresa pentru deciziile altora. Fiecare om are dreptul să aleagă ce este mai bine pentru el.Săgetător: Te plângi de probleme repetate de sănătate, dar nu acționezi în niciun fel astfel încât să rezolvi problema. Din contră, stilul tău de viață este unul haotic și nu te ajută să îți revii. Caută măsurile optime.Capricorn: Nu vrei să mai porți discuții cu oamenii care nu acceptă alte puncte de vedere decât ale lor. Tu ești o persoană deschisă, care vede o oportunitate în orice dificultate. Nu te lăsa îngrădit de atitudini negativiste.Vărsător: Frumusețea vieții constă în puterea ta de a aranja lucrurile astfel încât toată lumea să aibă de câștigat. Chiar dacă uneori simți că ești singur în drumul spre perfecțiune, sunt totuși oameni care te susțin prin simplul fapt că te încurajează să mergi mai departe.Pești: O greșeală recunoscută este pe jumătate iertată. Dar tu abdici de la această regulă și ții supărarea extrem de mult. Te lași rugat și nu dai nicio șansă celor care ți-au greșit.