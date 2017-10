HOROSCOP

Berbec: Intențiile tale sunt foarte bune, chiar dacă cei din jur, de cele mai multe ori, interpretează totul greșit. Tu chiar nu încerci să ieși în evidență, caracterul tău este cât se poate de natural și frumos.Taur: Ai întârziat de mai multe ori și din această cauză trebuie să faci eforturi foarte mari ca să reușești să treci peste criticile per-soanelor pe care le-ai tot supărat.Gemeni: Te plângi neîncetat că viața ta este cea mai plictisitoare, dar nicio clipă nu iei măsuri ca să schimbi acest aspect. Nu uita că tu ești singurul care decide ce e bine și ce nu.Rac: Te-ai lăsat influențat de cei din jur și ai ajuns la concluzia că și cele mai simple responsabilități sunt greu de respectat. Ar trebuie să înveți că ai ajuns în etapa în care trebuie să iei singur deciziile.Leu: Pui prea multe întrebări, iar cei cu care lucrezi consideră acest aspect inadecvat. Te văd ca fiind o persoană veșnic nemulțumită și foarte suspicioasă. Dar tu nu ai nimic de pierdut.Fecioară: Chiar dacă au exis-tat momente în care ai fi putut să pui punct, nu ai făcut-o, ci ai decis s-o iei treptat și să demonstrezi că ideile tale sunt chiar bune.Balanță: Ai amânat zile în șir o plecare, pentru ca acum să afli că este prea târziu să ajungi într-un loc în care aveai de rezolvat multe probleme. Trebuie să iei măsuri urgente în acest sens.Scorpion: Ți se propune un parteneriat de lungă durată. Decizi să nu semnezi nimic până când nu vei vedea cum stă treaba cu timpul tău liber. Ești destul de ocupat chiar și acum.Săgetător: Ești de părere că graba strică treaba, dar să știi că există și excepții. Tu ești una dintre ele. Ar trebui să fii mai cu picioarele pe pământ și să nu mai aștepți ca lucrurile să se rezolve de la sine.Capricorn: Nimic nu este întâmplător, dar în cazul tău coincidențele se cam țin lanț. Începi să îți faci tot felul de scenarii în minte și nu ai idee încotro s-o iei.Vărsător: Plecarea ta într-un loc îndepărtat a cam încins spiritele la locul de muncă, mai ales că faci parte din categoria celor care sunt greu de înlocuit. De aceea, te gândești la o întoarcere în forță.Pești: Îți place să te joci cu sentimentele celor din jur, dar ai mare grijă! Se apropie ziua în care îți vei găsi nașul. Ar trebui să ții cont că nu ești singurul care are drept să ia decizii.