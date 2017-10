HOROSCOP

Ştire online publicată Luni, 05 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Începutul de an vine cu multe surprize. Primiți bani dintr-o activitate extraprofesională, ceea ce vă bucură foarte tare. De asemenea, o persoană mai în vârstă vă propune o nouă colaborare.Taur: An nou, viață nouă. Sunteți hotărât să începeți o nouă viață socială și profesională. Azi sunt favorizate comunicarea, relațiile cu persoanele tinere și călătoriile.Gemeni: Zi bună pentru a începe noi activități și pentru a face planuri de viitor. În noul an sunteți tentat să cheltuiți mai mult decât vă permite bugetul. Cumpătarea este cheia.Rac: Anul 2015 începe cum nu se poate mai promițător. Capacitatea de comunicare este excelentă și vă ajută să vă afirmați în societate. Puteți să începeți o nouă afacere, cu condiția să finalizați mai întâi lucrările deja începute.Leu: La o întâlnire cu prietenii, la început de an, faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă, care vă va ajuta în afaceri. Puteți obține beneficiile materiale scontate, dacă evitați speculațiile de orice fel, mai ales cele financiare.Fecioara: Un prieten vă propune să vă asociați într-o nouă afacere ce pare profitabilă. Nu vă grăbiți să luați o decizie! Vă sfătuim să analizați cu atenție propunerea, împreună cu partenerul de viață.Balanță: Aveți rezultate deosebite pe plan social și afaceri, încă de la începutul anului 2015. Vă sfătuim să dați dovadă de răbdare și să nu forțați lucrurile. Spre seară primiți o veste bună de la persoana iubită.Scorpion: Noul an vă aduce o călătorie în interes de serviciu, care va prilejui mari schimbări pe plan financiar. O persoană importantă vă spune câteva secrete în domeniul afacerilor.Săgetător: Relațiile cu anturajul sunt favorizate la începutul noului an. În cursul dimineții vă întâlniți cu o veche cunoștință. Este o zi bună pentru rezolvarea problemelor sentimentale care vă frământă.Capricorn: Zi favorabilă schimbărilor majore, mai ales pe plan social și sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, consolidarea relațiilor de prietenie și a celor sentimentale.Vărsător: Chiar dacă în noaptea dintre ani nu a făcut-o, partenerul de viață vă oferă un cadou acum, la începutul lunii ianuarie. Un prieten de familie vă invită să petreceți după-amiaza împreună.Pești: Este timpul să începi o nouă etapă în viața ta. Este un moment bun pentru a încheia contracte, iar investițiile pe care le faceți se vor dovedi rentabile. Relațiile cu partenerii de afaceri sunt foarte bune.