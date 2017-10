HOROSCOP

Ştire online publicată Vineri, 25 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Ai grijă spre ce îți canalizezi energia și entuziasmul, pentru că e posibil să le investești într-un singur scop care, deocamdată, nu poate fi atins.Taur: Trebuie să pleci la drum pentru a rezolva o chestiune profesională care nu suferă amânare. Pornești foarte montat în direcția unui succes deplin.Gemeni: Faci parte dintr-un grup mai larg de persoane care își aduc contri-buția la un scop comun, dar azi apar unele neînțelegeri. Nu le acutiza cu critici.Rac: Nu te deranjează deloc schimbarea bruscă de program de astăzi. Pe altul l-ar fi lăsat fără direcție, neștiind încotro s-o ia, dar tu ai un as în mânecă.Leu: Încearcă să res-pecți întocmai regulile și ordinele altora, pentru că cei care sunt astăzi la putere au și ca-pacitatea de a te pedepsi în caz de nesupunere.Fecioară: Dacă te faci vinovat de vreun gest greșit comis în ultimele luni, ori trebuie să-ți justifici acum intențiile, ori să repari situația cumva.Balanță: Cineva are de transmis o veste pe care momentan nici nu vrei să o auzi, dar după o vreme îți vei da seama cât de importantă era la momentul respectiv.Scorpion: Ai obosit și te gândești că ar fi mai bine să renunți la planul la care muncești fără prea mult interes. Poate ar fi bine să iei o pauză de câteva zile.Săgetător: Se naște un vis frumos în fața ochilor, dar nu se va împlini peste noapte. E nevoie de o investiție comună de energie din partea întregii tale familii.Capricorn: Emoțiile tale ajung la cote maxime și vinovată de această situație e iubirea. Nu ești prea sigur pe sentimentele jumătății tale și te lași copleșit de o mulțime de întrebări.Vărsător: Visul tău prinde contur din ce în ce mai bine, singurul dezavantaj e că durează mult până ajungi la rezultate și nu stai bine la capitolul răbdare.Pești: Nu te grăbi să judeci ceea ce se petrece azi în jurul tău, pentru că există riscul să scapi din vedere unele aspecte care te-ar putea determina să extragi concluzii pripite.