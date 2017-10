HOROSCOP 2013

Ştire online publicată Joi, 27 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Cariera și banii sunt domeniile cele mai solicitante pentru Berbec în 2013. Aici nimic nu este simplu. Dar, cu seriozitate și perseverență, ener-giile planetare din aceste sectoare pot fi transformate în aur și succes.Taur: Un an care cere multă maleabilitate. Pentru a-ți fi bine, trebuie să încerci să te adaptezi nevoilor celorlalți. În prima parte a anului 2013 este reco-mandabil să iei măsuri pentru fortificarea organismului.Rac: Mercur va sta puțin mai mult de două luni în Rac: în iulie, august și prima săptămână din septembrie 2013. Insistența lui vrea să-ți atragă atenția asupra informării, studiilor.Gemeni: Anul 2013 scoate în relief sectoarele vocaționale. Înclinațiile lui Neptun, aflat în casa carierei Gemenilor, precum și gustul accentuat al lui Mercur, arată o implicare determinantă a creativității.Leu: În 2013 este puțin probabil să apară desfășurări spectaculoase. Climatul este mai mai repliat către interior decât în alți ani. Pare a fi o perioadă de pregătire a unei etape viitoare mult mai remarcabile.Fecioară: 2013 este un an pe care ai să-l ții minte! Șansa înlesnește ascensiunea socială și succesul în carieră. Relațiile, cuplul și sexualitatea sunt, de asemenea, subiecte dominante în 2013.Balanță Te așteaptă un an plin. Cariera ajunge la apogeu, iar dacă-ți exploatezi șanse-le poți face progrese remarcabile. Prezența lui Neptun în casa muncii pe termen lung arată o nevoie latentă de exprimare a creativității.Scorpion: 2013 nu este un an ușor. Îți va aduce o încărcare suplimentară, va fi obositor și, în unele privințe, restrictiv. Saturn îți limitează gradele de libertate și te obligă la anumite alegeri.Săgetător: Relațiile se detașează net în topul anului 2013, cu precădere în primele șase luni. În această perioadă Jupiter te răsfață, dar îți întinde și o capcană: supralicitarea.Capricorn: 2013 este un an mai bun decât preceden-tul. Saturn nu-ți mai pune bețe în roate, iar Jupiter îți prezintă viitorul în culori atractive: situația profesională se bucură de șanse speciale în prima jumătate a anului.Vărsător: 2013 este un an deosebit, cu o profundă semnificație profesională. Concepțiile tale despre carieră și poziție socială sunt repuse în discuție, iar edificiile pe care le-ai construit sunt supuse testării.Pești: Cel mai spectaculos domeniu al anului 2013 este cel al pasiunilor. În primul rând al iubirii. Ai sentimente și emoții avântate, care te îmboldesc să îndrăznești mult mai mult decât ai îndrăzni în mod obișnuit.