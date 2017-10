Haz de necaz…

Ştire online publicată Vineri, 08 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iată câteva măsuri anticriză, măcar să vă descrețiți un pic frunțile pe nebunia asta: 1. Reangajarea obligatorie a pensionarilor, pentru a finaliza marile realizări începute în Epoca de Aur: Canalul Dunăre-Marea Neagră, Dunăre-București, construcția unei noi Case a Poporului etc. 2. Impozitarea consumului de hârtie igienică în funcție de straturi, deoarece în așa vremuri de rahat, nu se poate trece cu vederea un asemenea potențial. Cei care nu mănâncă nimic și în consecință nu… produc vor plăti un impozit forfetar. 3. Taxa pe aer la un nivel de 0,04 euro/mc consumat. Numărul de metri cubi consumați va fi stabilit de către specialiștii Guvernului, împreună cu medicii de familie, în funcție de capacitatea pulmonară a fiecărei persoane. Astmatici au reducere de la 25% până la 100% în cazul când se opresc din respirat mai mult de 15 minute. 5. Taxa pe “vânturi trase”, că prea s-au obișnuit românii să-și dea aere. Se vor monta detectoare la fundul fiecărui contribuabil, care vor înregistra numărul vânturilor trase, intensitatea sunetului, intensitatea mirosului. Taxa va adăuga 24% la factura de gaz și va fi obligatorie ca taxa Radio -TV de pe factura de curent. 6. Taxa pe a doua limbă vorbită. Daca au bani și timp să învețe o altă limbă în afară de româna, să le fie rușine și să plătească pentru asta, pentru că sigur o fac intenționat, ca să poată pleca din țară. Taxa va fi de 50 % din valoarea totală a alocației care a primit-o persoana respectivă până la vârsta de 18 ani de la stat. 7. Taxa pentru 20.000 de fire de păr în plus, întrucât se va considera că ai un alt cap și se va impozita dublu. Cei cu chelie proeminentă și /sau cu șuviță peste chelie sunt scutiți. 8. Persoanele care își rod unghiile vor achita TVA, care va fi calculat la 100 de grame de unghii, la un preț stabilit de către guvern, deoarece consumă un aliment și e normal să plătească. 9. Taxa de căldură pentru vară, deoarece fiecare cetățean care ține geamul deschis primește gratuit încălzire prin bunăvoința Sfântului Guvern, ceea ce nu este normal. 10. Sugarii și bebelușii care folosesc pamperși vor plăti o taxă de poluare în funcție de gradul de periculozitate pe care îl prezintă fiecare din reziduurile acumulate în scutec. Pentru stabilirea gradului de periculozitate, se vor trimite, pentru fiecare copil între zero și doi ani, mostre pentru analiză. Ulterior, fiecare părinte va primi acasă o declarație de impozitare, pe care o va achita în 24 de ore. 11. Se va elimina impozitul pe venit în două faze. În prima fază se va elimina venitul…