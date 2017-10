Greierele şi furnica, varianta 2016

Greierele și furnica, varianta 2016

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Primăvara.Furnica sapă, face straturi, pune semințe. Apare și greierele.- Ce faci, greierașule?- Merg la un tenis cu băieții.- Măi, măi! Să nu vii la iarnă să-mi ceri mâncare, că nu știu ce-ți fac!- Da, da, bine....Vara.Furnica seceră, cosește, adună. Trece greierele, cu o chitară sub braț.- Ce faci, mă?- Mă duc să cânt cu băieții în parc.- Să nu uiți: de la mine să nu ceri de mâncare.Toamna.Furnica culegea de zor, făcea dulcețuri, punea conserve. Trece greierul, tot cu chitara sub braț.- Ce faci, mă?- Mă duc să cânt cu băieții în bar.- Bine, mă, da’ la muncă nu vii până la iarnă?Vine iarna.Furnica stătea în pridvor, înfofolită și cu un ceai fierbinte în mână, când vede o limuzină. Din ea coboară greierașul.- Ce faci, greierașule?- Uite, mă duc la Paris să cânt. Am avut succes cu chitara.- Bine, greierașule, baftă! Și dacă-l vezi pe unu’ Topârceanu, zi-i că-mi bag picioarele în „Balada” lui!