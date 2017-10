Google. Știați că…?

Marţi, 11 Octombrie 2011.

Unul din motivele pentru care angajații Google își apreciază atât de mult compania este atmosfera de “campus studențesc” din sediile companiei? Headcenter-ul Google din Mountain View, California, este vestit pentru facilitățile oferite angajaților: piscine (cu salvamari!), teren de volei în aer liber, săli de distracție (biliard, jocuri mecanice, etc), sali de relaxare (masaj, camere de relaxare etc) , cafenele, frizerii etc. Cele 11 cafenele existente în campusul Google oferă angajaților mâncare gratuită.Google este compania americană, din domeniul tehnologiei, cu cea mai rapidă creștere, conform Forbes?Angajații Google care recomandă un cunoscut pentru un job primesc 2000 $? Singura condiție este ca acesta să rămână angajat timp de minim 2 luni.“Dont`t be Evil” reprezintă motto-ul neoficial al Google? Această expresie aparține lui Paul Buchheit și lui Amit Patel și reprezintă angajamentul pe termen lung pe care compania și-l asumă în fața clienților săi conform căruia profiturile imeditate nu trebuie să primeze în fața reputației și încrederii brand-ului pe termen lung.Există un serviciu care vă permite să efectuați căutări Google în mod anonim și fără a fi obligați să viziualizați reclamele Google? Serviciul, numit Scroogle, este gratuit și utilizat de peste 150.000 de oameni zilnic, iar creatorul său promite că serviciul nu face asocieri între adresele IP ale utilizatorilor și căutările lor. Datele sunt șterse săptămânal din servere. Acest serviciu a apărut tocmai datorită criticilor pe care Google le-a primit de-a lungul timpului pentru practicile sale care, susțin acuzatorii, violează intimitatea utilizatorilor.