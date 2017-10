Goală în pat, transpirată şi la un pas de infarct

Goală în pat, transpirată și la un pas de infarct

Ştire online publicată Miercuri, 01 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un ardelean vine acasă mai devreme de la câmp și aude zgomote în dormitor. Se duce în fugă și-și găsește nevasta dezbrăcată complet, întinsă pe pat, transpirată și gâfâind...- Ce-i, mă nevastă, ce ai?- Am infarct, zice ea.Ardeleanul dă să fugă afară să cheme pe doctor, când copilul lui de 4 ani zice:- Tată, tată, unchiu’ Gheorghe este sub pat în pielea goală...Ardeleanul fuge înapoi, ridică pătura, îl vede pe Gheorghe sub pat dezbrăcat și zice:- Păi bine, mă nenorocitule, nevastă-mea moare de inimă și tu umbli ca un bezmetic prin casă în pielea goală de-mi sperii copilul…