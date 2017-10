Ghid pentru bărbatul disperat şi… însurat

Ghid pentru bărbatul disperat și… însurat

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

1. Cum răspundem?Întrebările la care se răspunde prin „da” sau „nu” sunt întrebări capcană, ambele variante de răspuns fiind greșite. Se va evita un răspuns direct și, în măsura în care este posibil, se va merge la baie. În măsura în care se va putea ieși pe gemulețul de la baie, se va ieși.2. Când ne trezim?Dacă te trezești mai devreme decât ea, o deranjezi, faci zgomot - uite, ai trezit-o și pe ea, când putea să mai doarmă 15 minute. Dacă te trezești după ea, normal, ce-ți pasă ție, ce, ăla-i program ce ai tu? Ideal ar fi să te culci la aceeași oră cu ea (adică exact când încep rezumatele din Champions League) și să te trezești la aceeași oră cu ea (mai exact, cu 15 minute mai devreme, ca să fii drăguț și să faci cafeaua, după care faci ce vrei tu, cu condiția să nu adormi la loc sau să ocupi baia).3. Cât muncim?Dacă termini programul înaintea ei, nu-ți dai interesul, ești un indolent, n-o să faci niciodată nimic. Dacă muncești pe brânci, o lași prea mult singură, cariera e mai importantă decât ea, normal.4. Cum ne îmbrăcăm?Dacă te îmbraci nașpa, n-ai pic de gust (sau, cum ar spune amică-ta imediat ce-o rupeți, „dragă, ăsta țăran o să rămână toată viața, degeaba m-am chinuit cu el”). Dacă te îmbraci elegant, sigur te-ntâlnești cu vreuna.5. Sunăm sau nu după ceartă?Dacă o suni, fie nu-ți răspunde, fie îți închide plină de draci. Încearcă însă să n-o suni - nu ți-a păsat deloc de suferința ei!6. Cum ne comportăm în societate?Dacă ești liniștit și stai la locul tău, ești mototol, îi este și jenă să te scoată pe undeva. Ei, dar ia simte-te tu bine, fii volubil și mai spune și vreun banc - vrei să atragi atenția. Cui vrei să-i atragi atenția?7. Cumpărăm flori?Dacă nu-i duci flori, ești mitocan, pun pariu că n-ai reținut nici măcar ce flori îi plac. Dacă-i cumperi flori, ai ceva pe conștiință, e clar că ai făcut tu ceva.8. Ieșim la restaurant?Nu ieșiți și-ai să afli că o ții numai în casă, nici nu mai ține minte de când n-ai mai scos-o undeva. Spune drept, ți-e rușine cu ea, este? Scoate-o la restaurant și-o să înțeleagă că gătește prost.9. E ziua ei. Ce facem, de unde știm?Să nu-ți aduci aminte când e ziua ei e cel mai clar semn că n-o iubești. Dacă îți aduci, sigur ți-a spus cineva.10. Cum procedăm cu mama soacră?Dacă nu mergi la soacră-ta (duminica, la masă, știi tu…), ai ceva cu familia ei. Dacă mergi, ori ai nevoie de ceva, ori ești un lingău fără pereche.