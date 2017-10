Ghicitoarea lui Einstein

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt 5 case de 5 culori diferite, in fiecare casa traieste cate un om de nationalitate diferita, fiecare bea un anumit tip de bautura, fumeaza un anumit tip de tigari si detine cate un animal diferit. 1. Englezul traieste in casa rosie.2. Suedezul are caine.3. Danezul bea ceai.4. Casa de culoare verde e la stanga casei de culoare alba.5. Persoana care fumeaza Pall Mall are canar.6. Omul din casa galbena fumeaza Dunhill.7. Omul care traieste in casa din centru bea lapte.8. Norvegianul traieste in prima casa.9. Omul care fumeaza Viceroy traieste langa omul care are pisica.10. Omul care are cal traieste langa omul care fumeaza Dunhill.11. Omul care fumeaza Kent bea bere.12. Neamtul fumeaza Kim.13. Norvegianul traieste langa casa albastra.14. Omul care fumeaza Viceroy are vecin care bea apa.15. Omul care traieste in casa de culoare verde bea cafea. Einstein a redactat aceasta ghicitoare in perioada interbelica si a ajuns la concluzia ca 98% din oamenii normali nu reuseau sa o rezolve.