Frumoasă, dar te cam bagă-n belea!

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un automobil este tras pe dreapta de un polițist pentru depășirea vitezei.La volan este un tip și lângă el este soția sa, o frumoasă și sexy blondă.- V-am prins pe radar cu 180 km/h!- Domnule polițist, cred că am avut vitezometrul stricat! Vă rog să mă iertați!Nevasta intervine:- Dragă, vitezometrul nu are nimic, dar nu mai vezi tu bine!- Ține-ți gura!- Vezi că detectorul de radar nu ți-a folosit la nimic?- Femeie, taci odată!Polițistul:- Și remarc că nu purtați centura de siguranță ! Asta vă costă încă două milioane!- Domnule polițist, am avut-o pusă, dar am dat-o jos când v-am dat permisul!Nevasta intervine din nou:- Dragă, știi bine că atunci când conduci nu porți niciodată centura!- Ține-ți odată gura aia mare!Polițistul se întoarce către femeie și întreabă:- Întotdeauna vorbește așa de urât cu dumneavoastră?- A, nu, numai când este beat!