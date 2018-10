Fraţi români, recepţionera e nebună după sex!

Frați români, recepționera e nebună după sex!

Un român merge la Paris cu afaceri. Trage la un hotel și aleargă toată ziua, după contracte, semnături etc. Seara, vine obosit la hotel, îmbucă ceva și intră în baie să facă duș, apoi aleargă direct la telefon și sună recepționera:- Domnișoară, la ce oră ieși din tură?- Peste 10 minute, domnule. De ce întrebați?- Păi, uite, sunt la camera 205 și am chef să fac sex.Și închide. Peste 10 minute, cioc-cioc la ușă și intră fata. Fără o vorbă, se dezbracă, vine în pat și urmează o partidă de sex ca-n filme. După, stau amândoi pe spate și fumează. Ea zice:- O să mergi acum în țara ta și o să te lauzi ce ușor m-ai avut... O să creadă ai tăi că franțuzoaicele sunt niște curve sau că ești cel mai mare Don Juan…- Nu, nu, stai liniștită! Știam că vii dacă te chem.- Cum așa?- Păi, scria pe ușa din baie: „Frați români, recepționera e nebună după sex!”.