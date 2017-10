Fortăreaţa de acasă

TeleComanda

Fortăreața de acasă

„Camera de Refugiu“ la care m-am uitat doar pentru că e regizat de David Fincher („Fight Club“, „Seven”). Și pentru că joacă Forest Whitaker, care abia după cinci ani de la lansarea acestui film a fost recompensat cu Oscar-ul pe care îl merita încă de la „Ghost Dog: Calea Samuraiului“ și „Bird“. De Jodie Foster nu prea îmi place, dar nu le poți avea pe toate. Revenind, în film este vorba despre o cameră de refugiu. Și despre ce se întâmplă de o parte și de alta a ușii blindate, în timpul unei spargeri. S-ar putea numi fie thriller psihologic, fie film prost, fie film genial (doar din perspectiva celor care nu suferă de claustrofobie). Mie mi-a plăcut. La urma urmei, nu prea e nimic de neplăcut. Meg Altman (Foster) și fiica diabetică achiziționează o casă în Manhattan, care a aparținut unuia dintre mulții milionari în dolari din New York. Meg doar ce a divorțat de soțul ei, alt milionar în dolari, și simte nevoia să cheltuiască jumătatea ei de avere. Casa are și o cameră de refugiu impenetrabilă, controlată de un sistem de securitate de-a dreptul complicat. În noaptea în care mama și fiica se mută, Junior (Jared Leto) și Burnham (Forest Whitaker) intră prin efracție, în căutarea a 3 milioane de dolari, ascunși în seiful din camera de refugiu. Evident, Meg îi vede pe monitoarele de supraveghere, își trezește fata și se baricadează exact în camera cu pricina. Înțelegeți problema, nu? Oricum, dacă thrillerele de gen/filmele proaste nu vă plac, uitați-vă la „Lista lui Schindler“. E imediat după „Camera de Refugiu“. E unul din filmele „alea“, pe care ar trebui să le vadă oricine. Eu nu l-am văzut. Dar cică e foarte bun. „Camera de refugiu” (Panic Room, SUA 2002), Duminică, 20:45, ProTV Cu: Jodie Foster, Forest Whitaker Regia: David Fincher„Camera de Refugiu“ la care m-am uitat doar pentru că e regizat de David Fincher („Fight Club“, „Seven”). Și pentru că joacă Forest Whitaker, care abia după cinci ani de la lansarea acestui film a fost recompensat cu Oscar-ul pe care îl merita încă de la „Ghost Dog: Calea Samuraiului“ și „Bird“. De Jodie Foster nu prea îmi place, dar nu le poți avea pe toate. Revenind, în film este vorba despre o cameră de refugiu. Și despre ce se întâmplă de o parte și de alta a ușii blindate, în timpul unei spargeri. S-ar putea numi fie thriller psihologic, fie film prost, fie film genial (doar din perspectiva celor care nu suferă de claustrofobie). Mie mi-a plăcut. La urma urmei, nu prea e nimic de neplăcut. Meg Altman (Foster) și fiica diabetică achiziționează o casă în Manhattan, care a aparținut unuia dintre mulții milionari în dolari din New York. Meg doar ce a divorțat de soțul ei, alt milionar în dolari, și simte nevoia să cheltuiască jumătatea ei de avere. Casa are și o cameră de refugiu impenetrabilă, controlată de un sistem de securitate de-a dreptul complicat. În noaptea în care mama și fiica se mută, Junior (Jared Leto) și Burnham (Forest Whitaker) intră prin efracție, în căutarea a 3 milioane de dolari, ascunși în seiful din camera de refugiu. Evident, Meg îi vede pe monitoarele de supraveghere, își trezește fata și se baricadează exact în camera cu pricina. Înțelegeți problema, nu? Oricum, dacă thrillerele de gen/filmele proaste nu vă plac, uitați-vă la „Lista lui Schindler“. E imediat după „Camera de Refugiu“. E unul din filmele „alea“, pe care ar trebui să le vadă oricine. Eu nu l-am văzut. Dar cică e foarte bun. „Camera de refugiu” (Panic Room, SUA 2002), Duminică, 20:45, ProTV Cu: Jodie Foster, Forest Whitaker Regia: David Fincher