Forbes: Top 20 al celor mai tineri milionari

Ştire online publicată Vineri, 07 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Revista „Forbes” a realizat un top 20 al celor mai tineri milionari cu vârste sub 25 de ani. Primele patru locuri nu au fost ocupate nici de personaje din lumea cinematografiei și nici din cea a afacerilor, ci din sport. Pe primul loc al celor mai bogați tineri sub 25 de ani, cu 27 de milioane de dolari câștigați în ultimul an, s-a clasat vedeta NBA LeBron James, urmat la 3 milioane distanță de starul din Liga americană de fotbal, Reggie Bush. Următoarele două poziții au fost ocupate de sportive: Maria Sharapova, cu 23 de milioane, și jucătoarea de golf Michelle Wie, cu 19. În topul „Forbes” mai apar surorile actrițe Olsen, care, în ultimul an, au câștigat câte 17 milioane de dolari fiecare, și Daniel Radcliffe, interpretul vrăjitorului Harry Potter. Printre cei mai bogați la categoria sub 25 de ani se mai numără cântăreața Avril Lavigne, actrița Keira Knightley și Lindsay Lohan.