Foiletonul zilei / Vise (II)

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Am mai avut un vis... Știu că n-o să mă credeți, dar am avut încă un vis. Se făcea că am ajuns în rai... Am întrebat, pe primul întâlnit, de Ceaușescu. Mi-a răspuns, răstit:„Du-te dracului!” Presupun că ori nu-l cunoștea, ori era supărat pe el. Mi-am căutat foștii colegi de pahar. Nici țipenie. Or fi „dincolo”, mi-am zis, că doar n-or fi pe undeva, la băut. Dezorientat, am întrebat pe o băbuță dacă știe de vreo bodegă pe acolo. Mi-a răspuns, în spaniolă, că e Maica Tereza. Te pomenești că dau p-aci și de papa de la Roma, am gândit cu voce tare și un turcalete (după șalvari) m-a auzit și-a rostit: „Ești valah? Fir-ați voi să fiți, cu Podul Înalt și Ștefan al vostru, că acolo am căzut!” Am întrebat de bunicul meu, dispărut în război. Doi soldați au dat din umeri, unul șuierând „Nain!”, celălalt „Niet!” Ca în bancul cu moldovenii în port, am strigat: „Unde sunteți voi, constănțenii mei?” Un tip fălos, bățos și arțăgos, mi-a răspuns în latină (cred): „Eu sunt Traian!” În momentul acela, am tresărit și m-am trezit, transpirat. Nevasta, de lângă mine: „Ce ai bărbate, de te zvârcolești așa? Iar ai visat vreun...șef de stat?” Ananie GAGNIUC