Femeile te bagă în păcat, indiferent cine eşti

Femeile te bagă în păcat, indiferent cine ești

Ştire online publicată Miercuri, 09 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un jucător de golf irlandez, în urma unei lovituri greșite, scapă mingea în pădure. Ducându-se să o caute, găsește un mic spiriduș leșinat cu un ditamai cucuiul în frunte și mingea de golf lângă el. Îngrozit, tipul îl stropește cu apă, îi face respirație gură la gură până când spiridușul își revine.- Ahhh, ce s-a întâmplat? întrebă spiridușul.- Mă tem că te-am lovit cu mingea de golf…- Aha, înțeleg. Dar pentru că m-ai salvat trebuie să-ți îndeplinesc trei dorințe. Ce îți dorești?- Mulțumesc lui Dumnezeu că ești sănătos, spuse jucătorul cu un suspin de ușurare. Nu vreau nimic, sunt mulțumit că ești în regulă și te rog din nou să mă ierți.Spunând acestea, jucătorul s-a retras la meciul de golf. Spiridușul se gândește:- Ce tip de treabă, trebuie să fac ceva pentru el. Îi voi da trei lucruri pe care mi le-aș dori și eu: să joace golf extraordinar de bine, să aibă bani oricând are nevoie și o viață în dormitor fantastică.Trece un an și jucătorul revine. Din nou lovește mingea greșit, se duce după ea în pădure iar acolo îl aștepta spiridușul care-i spune:- Eu te-am făcut să lovești mingea aici. Aș vrea să știu cum mai merge cu jocul.- Fantastic. Acum sunt un jucător de golf de faimă internațională.- Eu am făcut asta pentru tine. Dar spune-mi cum stai cu banii!- Minunat. Când vreau, este de ajuns să bag mâna în buzunar și scot o bancnotă de 100 de lire. Și nici nu știam că este acolo.- Tot eu am făcut și asta, spuse spiridușul. Dar spune-mi cum este viața ta în dormitor?Jucătorul roși, se uită stânjenit în jur și spuse:- E în regulă…- Haide, haide vreau să știu dacă mi-am făcut treaba cum trebuie… De câte ori?Roșind din nou și uitându-se în jur, jucătorul șopti:- O dată sau de două ori pe săptămână…- Cum!? întrebă spiridușul îngrozit. Asta-i tot!? Doar o dată sau de două ori pe săptămână?!- Ei bine, răspunse jucătorul, presupun că nu-i așa de rău pentru un preot catolic cu o parohie mică…