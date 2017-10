Femeile, mâncate pe pâine!

Un copil, în mașină cu tatăl, vede niște prostituate care fac trotuarul.Copilul: - Tati, tati, cine sunt doamnele alea?Tatăl (jenat): - Ni-meni, uite pe partea cealaltă ce magazine de jucării!Copilul: - Da, am văzut, dar totuși, cine sunt doamnele alea?Tatăl: - Aaa, sunt vânzătoare ambulante.Copilul: - Daa? Și ce vând?Tatăl: - Vând un pic de fericire!Copilul începe să se gândească la asta și, abia ajuns acasă, sparge pușculița, ia 50 lei cu gândul să meargă să-și cumpere niște fericire.Merge la una din prostituate și-i spune:- Doamnă, vă rog, îmi puteți vinde niște fericire de 50 lei?Femeia rămâne blocată, dar, fiind perioadă de criză, decide să nu piardă cei 50 lei.Îl duce pe băiețel la ea acasă și-i prepară trei felii de pâine cu nutela.Seara, copilul vine acasă și-i găsește pe părinți preocupați.Tatăl: - Unde ai fost? Ne-am făcut probleme!Copilul: - Am fost la doamnele alea, să cumpăr niște fericire.Tatăl, alb ca varul: - Ahaaa! Și cum a fost?Copilul: - Păi, pe primele două le-am rezolvat, pe a treia doar am lins-o și gata!