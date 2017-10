Femeile, întotdeauna adorabile…

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile sunt niște făpturi drăguțe, care nu se supără aproape niciodată. Și, și atunci când se supără, o fac atât de delicat, încât, practic, nici n-ai cum să-ți dai seama. Dovadă stau și replicile de mai jos, cu care orice bărbat care nu e gay se întâlnește zilnic, și din care doar niște paranoici ar putea deduce că nevestele lor au capsa pusă, când, în mod absolut evident, ele „n-au nimic”.1. „Măcar pune-o-n chiuvetă, dacă n-o speli“E într-o dispoziție mai mult decât neprietenoasă, lucru pe care poți să-l deduci cu oarecare ușurință și din faptul că nici n-ai terminat de mâncat. Are ca variante și alte replici la fel de drăguțe, cum ar fi: „Măcar pune-le în coșul de rufe, dacă tot le spală proasta”, „Măcar descalță-te, dacă tot șterge servitoarea după tine”, deși știm cu toții că asta n-ar îmbunătăți cu nimic situația.2. „Ce sunt șosetele alea de lângă scaun?“Deși abil formulată, această întrebare nu are decât un singur răspuns logic, o dată ce șo-setele de lângă scaun sunt, de regulă, chiar șosete, și mult mai rar pantofi, schiuri sau patine cu rotile. O întrebare cu ceva mai multă logică ar fi: „Cine sunt șosetele alea de lângă scaun?”.3. „O colegă de-a mea a mers cu prietenul ei la teatru“Bineînțeles că această prietenă ori nu există, ori că, de fapt, a stat acasă și și-a făcut de lucru prin bucătărie, în timp ce prietenul ei (dacă, totuși, acesta există) s-a uitat la meci. Și chiar dacă, prin absurd, lucrurile au stat întocmai, tot nu reușești să înțelegi de ce te-ar interesa, așa că, logic, întrebi: „Și?”. Răspuns: „Și nimic”.4. „Asta nu puteai s-o pui acolo?“Să spunem că știi ce reprezintă „asta”, deși, de cele mai multe ori, e greu să ghicești, o dată ce tu ești în baie, iar ea în sufragerie. Deci, știi ce e „asta”, dar nu știi unde e „acolo”. Întrebi: „Unde?”. Răspuns: „Nu mai contează”.5. „În seara asta iar te duci la bere?“N-ai mai fost de o săptămână și nici nu intenționai să te duci astăzi. Când, însă, ea știe mult mai bine decât tine ce-ai de gând, nu mai ai nicio șansă. Răspunzi, timid: „Nu”.Te crede imediat: „E, nu!”