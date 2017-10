Femeile celebre după o noapte intensă de amor

- Se făcea că mi-a venit pofta de borș - zice Ițic. Am pus carnea la fiert și fuga în piață după mărar, dar de unde? În piață nici un fir de mărar. Atunci am luat avionul și am plecat în Canada după mărar.- Fleacuri, zice Ștrul. Să vezi ce vis am avut eu! Se făcea că dormeam și aud un ciocănit în ușă. Deschid și cine crezi că-mi cade de gât? Mădălina Ghenea! Mady, auzi ? A fost o nebunie. La despărțire, mi-a declarat cu mâna pe inimă că este cea mai fericită femeie din lume. Dar abia a plecat și aud alt ciocănit în ușă.Când deschid, să cad jos nu alta. Cine crezi că era? Vechea mea pasiune, Sofia Loren! Sofica, auzi? Deși eram epuizat, dragostea mi-a turnat noi puteri în vine și m-am purtat ca un performer, am iubit-o cu patimă dure-roasă pe Sofica. După ce a plecat, am încuiat ușa și se făcea că m-am culcat din nou cu gândul să nu mai dau drumul la nimeni.Dar bătăile în ușă s-au întețit din nou. Mi-am zis hotărât că nu mai primesc pe nimeni și așa am făcut. Cine crezi că era nenorocoasa? Brigitte Bardot! Dar spusesem nu și așa a fost! A insistat ea cu vorbe frumoase, cu gesturi incitante, da eu am fost incoruptibil și am dat-o afară.- Dobitocule, se supără Ițic, de ce n-ai adus-o la mine?- Băi, eu te-am căutat, dar erai plecat în Canada după mărar!