Familie numeroasă, pretenţii pe măsură

Un tip elegant iese dintr-un magazin select împingând un coș plin cu șampanie, caviar, mezeluri fine etc. Când să le bage în portbagaj, observă un individ slab, prăpădit, care umbla de colo-colo rupând ierburi de la marginea drumului.- Dar ce faci, domnule, acolo?- Adun iarbă ca să mănânc. Trebuie să duc și la copii, că nu mai avem nimic.- Cum așa?! Păi atunci, uite cartea mea de vizită și vino să mâncați la mine acasă!- E frumos din partea dumneavoastră, domnule, dar am opt copii, plus nevasta!- Și mai bine! Veniți cu toată familia!- Sunteți foarte generos! Numai că, din copii, unii sunt deja căsătoriți, au și ei copii.- N-are a face, să vină toți! La mine acasă, iarba este uite-așa de înaltă, dacă sunteți mulți, în trei ore terminați!