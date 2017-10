Familia tradiţională, varianta 2017

Familia tradițională, varianta 2017

Soțul bate, după mulți ani, la ușa casei. Iese soția.- Sunt eu, Mitică, nu mă mai recunoști?- Și de unde știu eu că nu minți?- Păi, o să ți-arăt alunița pe care o știm numai noi.- Bine, arat-o.Mitică își dă tricoul jos, i-o arată și-i zice:- Ai văzut, dragă, că eu sunt.- Și unde ai fost 20 de ani, Mitică?- M-am prăbușit cu avionul într-o junglă și abia acum am reușit să scap.- Ți-ai neglijat familia, Mitică.- Familia! Care familie? Că eu nu te am decât pe tine!- Pe mine și cei trei copii, Mitică.- Copii? Care copii, dragă? Când am plecat, nu aveam copii.- Ba da, Mitică. Ai doi băieți și o fată. Mânca-i-ar mama!- Un băiețel cu părul creț și negru. Nu seamănă cu mine!- Al doilea e brunet cu fața asiatică, iar fata e blondă și seamănă cu mine.- Eu nu te am decât pe tine, draga mea!La care soția, de colo zice:- Auzi, dragă Mitică, după ce că ai familie, mai faci și gură…