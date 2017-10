Facebook săptămânal la români

Luni, 14 Noiembrie 2011

[Saturday]Ion is in a relationship with Mărie.Mărie is now in a relationship with Ion and other 26 people. (Popa Satului and other 24 people like this)Mărie is attending the event "Mulsul vacii" (Vaca lui Mărie and Ion like this)[Mărie is not really attending the event "Mulsul vacii". She is actually attending Vasile in the barn. Ion comes to see Mărie attending the "Mulsul vacii" event and finds out what is she actually attending]Ion is now single.Ion was invited to join group "Bețivanii satului"Ion and other 20 people are attending the event "Beție la crâșmă". (Crâșmarul likes this)Ion set his status to: "supărat sunt doamne, iarăși supărat"Ion is now drunk and pissed on Mărie’s WallMărie finished attending Vasile.Mărie set her status to: "Foarte obosită. Sper să mă pot trezi mâine să merg la biserică"Vasile commented to Mărie’s status "Eu nici nu cred că vin. Poate duminica viitoare"[Sunday]Babele din sat are attending the event "Slujba de duminică" (Popa satului, Părintele Iosif, Cantoru’ and Clopotaru’ like this)Be! țivii satului missed the event "Slujba de duminică" because of it’s interference with the event "Beția de duminică" (The Devil 666 Satana likes this)Popa satului and Popa Porno are now friends (The Devil 666 Satana and Clopotaru’ like this)[Monday]Mărie set her status to: "La spovedit…"Ion commented on Mărie’s status: "Ce-i Mărie, te-o prins rusinea?"Mărie also commented on her status: "Taci , Ioane că ești prost"Popa satului also commented on Mărie’s status:") ) " (Primarul satului likes this..)Vaca lu’ Mărie set her status to "Muuuuuuuuuu…"Mărie commented to Vaca lu’ Mărie status: "Ioi ce proastă îs, am uitat să te mulg. După spovedit vin și la tine. Paște până atunci" (Vaca lu’ Mărie likes this.)Primarul satului added "șpagă"! and "corruption" to his activities (Popa satului likes this)Șefu de Post set his status to: "La primărie, la o vorbă cu primarul"Primarul satului is now attending "Pușcăria".(Bebiță săpunaru’ and all his friends like this)[Tuesday]Mărie set her status to "Watching "fermier caut mireasă", so *** off"Vaca lu’ Mărie exploded. (Ion likes this)Mărie commented: "vaaaaiii…o murit vaca…am uitat s-o mulg…mă omoară tata când se întoarce de la crâșmă"Popa satului also commented: "super, încă o înmormântare pe săptămâna asta" (Cantoru’ and Popa Porno likes this)Popa satului added "Praying" and "Porn" to his activities (Popa porno and Părintele Iosif like this)Popa satului, Părintele Iosif and Clopotaru’ are now in a relationship and it’s complicated. (The Devil 666 Satana likes this)[Wednesday]Popa satului set his status to "Zi de post, fiilor" (Babele satului like this; Bețivii satului dislike this)Tata lu Mărie posted on Mărie’s Wall: "Ce ai făcut cu vaca? Te omor"Tata lu Mărie killed Mărie. (Ion and Popa Satului likes this. Vasile and other 25 people dislike this)Tata lu Mărie is now attending "Pușcăria" along with Primarul SatuluiMărie is attending Hell (The Devil 666 Satana, Hitler, Stalin, Saddam Hussein and other 75 bilion dead people like this)Vaca lu’ Mărie is attending Heaven (Saint Peter likes this)