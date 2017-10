Examen la poliţie!

Examen la poliție!

Se dă examen la poliție și sunt toți adunați într-o sală mare, unde examinatorul începe să pună întrebările una câte una:- Ce este negru, se află sub pat și are șireturi?După mult timp de gândire și transpirații asidue, unul mai răsărit din sală răspunde:- Cred că e vorba de o pereche de pantofi negri.Examinatorul se uită lung la el și spune:- Foarte bine, bravo, sunteți bine pregătiți. Urmează a doua întrebare: ce este maro, se află sub pat și are șireturi?Tot așa se gândesc toți o grămadă de timp după care unul din sală răspunde:- O pereche de pantofi maro.Examinatorul îi laudă din nou pentru vastele cunoștințe și le pune a treia și ultima întrebare cu grad de dificultate ridicat:- Ce este roșu, umblă prin pădure, are coadă stufoasă, începe cu „v” și se termină în „ulpe”?Nu știe nimeni. După un timp, unul mai isteț întreabă:- Permiteți o întrebare ajutătoare? Are șireturi?Examinatorul îi răspunde:- Nu are.- Atunci sigur este vorba de o pereche de sandale!