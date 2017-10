Epoca postbăsesciană

Într-una din zilele însorite ale lui Iulie 2015 un bătrân se apropie de intrarea în Palatul Cotroceni. Se apropie de ofițerul de gardă și îi spune:- Aș vrea să intru să vorbesc cu președintele Băsescu.Ofițerul îl privește blând pe bătrân și îi spune:- Domnule, Băsescu nu mai este președinte și deci nu mai are reședința aici.Bătrânul îi spune că e în regulă și se îndepărtează încet de intrarea în Palat. A doua zi același bătrân se îndreaptă către intrarea în Palatul Cotroceni și se adresează aceluiași ofițer de gardă :- Aș vrea să intru să vorbesc cu președintele Băsescu.- Domnule, așa cum v-am spus și ieri, Băsescu nu mai este președinte și deci nu mai are reședința aici.Bătrânul îi mulțumește și pleacă încet spre locuința sa. A treia zi bătrânul se duce din nou la intrarea în Palatul Cotroceni și se adresează aceluiași ofițer:- Aș vrea să intru să vorbesc cu președintele Băsescu.Iritat, ofițerul se încruntă ușor la bătrân și îi spune:- Domnule este a treia zi consecutivă când veniți aici și cereți să vorbiți cu Băsescu. V-am spus deja că Băsescu nu mai este președinte și deci nu mai are reședința aici. Nu înțelegeți?- Ba înțeleg foarte bine, însă nu mă mai satur să aud asta.