Elena şi engleza

Elena și engleza

Ştire online publicată Joi, 15 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Băsescu, mezina președintelui României, se cazează la un hotel din Luxembourg, unde se află în calitate de europarlamentar. Ridică receptorul către oficiu și spune:- TU-TI-TU-RUM-TU-TU-TU!Recepționera nu înțelege:- Can you repeat that please?- TU-TI-TU-RUM-TU-TU-TU!Recepționera îl cheamă pe administrator pentru că nu înțelege ce spune distinsul europarlamentar. Nici administratorul nu înțelege și-l cheamă pe securistul ce o păzește pe mezina președintelui. Acesta, mirat:- Cum, nu știți engleză!? Domnișoara a zis clar: „two tea to room 222!