El şi ea, versiuni diferite despre acelaşi sex

El și ea, versiuni diferite despre același sex

Ştire online publicată Joi, 18 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Două prietene vorbesc: - Ceva sex de calitate aseară?- Nu. A fost un dezastru. Bărbatul meu a venit acasă, a mâncat cina în trei minute, s-a suit pe mine, a terminat în patru minute și-n două minute sforăia... Dar tu? - Oh, a fost incredibil... Bărbatul meu a venit acasă. M-a dus la o cină romantică. După cină, ne-am plimbat o oră. Când am ajuns acasă, el a aprins lumânări prin toata casa și am avut o oră de preludiu. După preludiu, am făcut sex o oră întreagă, fantastică, iar după aceea am stat de vorbă o oră. A fost ca-n basme. În același timp, soții lor stau de vorbă: - Ceva sex de calitate aseară?- Da, a fost excelent! Am sosit acasă, cina era pe masă, am mâncat, i-am tras-o nevestei și m-am culcat... Dar tu?- A fost oribil. Am ajuns acasă și nu aveam ce mânca, fiindcă se oprise curentul electric până dimineața. De-aia a trebuit s-o duc pe nevastă-mea la restaurant, și-a fost atât de scump că n-am mai avut bani de taxi și ne-am întors pe jos acasă, cale de-o oră. Eram atât de furios când am ajuns, că nu am putut face nimic cu nevastă-mea preț de vreo o oră, și dup-aia nu mi-am putut da drumul o oră. În sfârșit, când am terminat, aveam așa niște draci, c-am adormit abia peste încă o oră.