El este "Omul-Păianjean" din viaţa reală VIDEO

El este "Omul-Păianjean" din viața reală VIDEO

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Britanicul Damien Walters, fost gimnast de performanță, a devenit celebru prin salturile incredibile pe care le efectuează în diverse locuri. Walters, supranumit "Omul-Păianjen", a participat la patru campionate mondiale de trampolină.Sportivul în vârstă de 29 de ani a apărut în mai multe reclame, dar și în filme ca Hellboy II, Ninja Assassin, Scott Pilgrim vs. the World, The Eagle, I Am Number Four, Blitz, Colombiana și Captain America: The First Avenger.