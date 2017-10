Educaţie sexuală ca la carte

Educație sexuală ca la carte

Autor: Cuget Liber Online.

Google este solicitat din ce în ce mai mult cu întrebări despre educația sexuală. Pentru asemenea întrebări… asemenea răspunsuri.1. De la ce vârstă pot începe să fac sex?- De la 6 ani, pentru că atunci hormonii sunt pregătiți de-a binelea pentru săpături în cele mai adânci locuri.2. Cu câți parteneri este normal să fac sex?- Cu toți. Dacă vrei să dea bine la C.V., trebuie să depășești suta…3. Care este cea mai bună metodă contraceptivă ?- Abstinența.4. Cât de lung trebuie să fie penisul meu?- Păi în funcție de vârstă. Dacă ai 12 ani… 12 cm, dacă ai 40 de ani… 40 de cm.5. Ce fac dacă prezervativul este prea mare?- Mai tai din el.6. Ce fac dacă prezervativul este prea mic?- Legi două prezervative între ele.7. Ce să fac să îmi mai crească penisul?- Bagi șosete în chiloți.8. Am folosit prezervativ. De ce îi întârzie ciclul?- Nu are bun simț.9. Îl iubesc, suntem împreună de 3 ani...vreau să facem sex, dar nu mă simt pregătită. Ce să fac ?- Cursuri de canto. Când nivelul decibelilor ajung să spargă geamuri, înseamnă că a venit timpul să faci sex.10. După cât timp de la dezvirginare începi să simți plăcere?- Păi dacă te-ai dezvirginat, nu o să mai simți nimic niciodată. Nu știai? Plă-cerea o simți numai când ești virgină.11. Când m-am cuplat cu ea, nu știam că e virgină, dar acum că am aflat, parcă nu aș vrea să îmi bat capul. Ce să fac?- Păi să știi că ai zis bine. Nu îți bate capul cu ea. Ce nu le-a trebuit altora, nu îți trebuie nici ție!12. Am făcut sex oral cu prietenul meu. Pot rămâne însărcinată?- Evident. Embrionul se dezvoltă acolo unde prietenul tău își lasă mostre de ADN. Ai grijă la contactul spermatozoizilor cu pielea!13. Eu și soția mea dorim să concepem un copil. Ce ne recomandați?- Yoga și orez expandat.