Şedinţă la partid. Cel mai bun e morcovul

Ședință la partid. Cel mai bun e morcovul

Ştire online publicată Marţi, 08 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Se organizează ședință de partid la legume.Se ridică delegatul de la județ:– Tovarăși, avem nevoie de propuneri pentru secretarul organizației de bază!Prima propunere:– O propun pe tovarășa Roșia! E o tovarășă hrănitoare, ieftină, iubită de popor și are și o culoare muncitorească.Obiecție:– Da, dar tovarășa Roșia înainte de a fi roșie a fost Verde, și-a schimbat culoarea politică, deci nu putem pune bază în ea…A doua propunere:– Îl propun pe tovarășul Cartof. E un tovarăș iubit de popor, cu producție mare la hectar, modest, trăiește sub pământ, poate fi folosit în multe feluri…Obiecție:– Da, dar tovarășul Cartof provine din America, țara imperialismului, așa că…A treia popunere:– O propun pe tovarășa Fasole. E ieftină, face parte din meniul tuturor românilor, ușor de cules…Obiecție:– Da, dar din păcate tovarășa Fasole are obiceul să te vorbească pe la spate…A patra propunere:– Eu am o propunere imbatabilă: tovarășul Morcov. Are o culoare muncitorească, are o privire ageră, trăiește modest, sub pământ și, lucrul cel mai important, nimeni nu poate să conteste că acolo unde intră morcovul nu se face treabă!