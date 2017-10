Ecografia care a şocat medicii! Vezi unde au găsit un chip uman

Ecografia care a șocat medicii! Vezi unde au găsit un chip uman

Ştire online publicată Miercuri, 02 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Chipurile umane descoperite in locuri neobisnuite sunt numite miracole, dar descoperirea facute de urologi este una stiintifica, greu de interpretat si de medici.Imaginea cu chipul unui barbat, aparent in suferinta, a fost descoperita in timp ce urologii i-au facut un test cu ultrasunete unui pacient de 45 de ani care are o tumoare masiva la testicule."Personalul a fost uimit sa gaseasca conturul unei fete umane, cu privirea indreptata in sus si gura cascata, intr-o expresie care parca arata suferinta severa a acestui om", au scris medicii in raport.