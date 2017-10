Dus cu forţa la însurătoare

Dus cu forța la însurătoare

Un moș se duce la starea civilă și întreabă:- Aici se fac nunți?- Da tataie, de ce întrebi?Ai vreun fiu, nepot ceva care vrea să se însoare?- Nu… eu vreau să mă însor!- Cum? Matale? Păi câți ani ai?- 75.- Păi și la vârsta asta te însori matale?- Dar ce are? Sunt tânăr, pu-ternic, frumos…Uimit, ofițerul stării civile îi spune:- Bine tataie, îți fac rezervare peste 10 zile.- Aaa, nu pot peste zece zile, zise moșul.- Dar de ce?- Păi peste 10 zile se însoară tata.- Cum!? Tatăl dumneavoastră!? Dar câți ani are?- Are 105, nu prea ar vrea el să se însoare, dar îl obligă părinții…