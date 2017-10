Drujba noua

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Se duce badea Gheorge la targ si aude ca s-a deschis un magazin nou cu unelte pentru padure. Intra in magazin si isi cumpara o drujba. Acasa citeste pe prospect ca poate taia 100 de copaci pe zi. A doua zi se scoala badea la 6, se duce la padure si incepe a taia copacii. Taie... taie badea la copaci pâna la 22:00. Numara la copaci, 89. Suparat badea se scoala a-3-a zi la 5, se duce la padure se apuca de taiat copaci pâna pe la 23:00, i-ar numara, 95. Suparat, badea se duce la magazin: - Domnule, drujba asta nu este buna, in prospect scrie ca taie 100 de copaci, dar eu nu am reusit sa tai decât 95. E stricata! Ia vinzatorul drujba si incearca sa o porneasca la care badea: - Aaaaaaa, are si motor!Se duce badea Gheorge la targ si aude ca s-a deschis un magazin nou cu unelte pentru padure. Intra in magazin si isi cumpara o drujba. Acasa citeste pe prospect ca poate taia 100 de copaci pe zi. A doua zi se scoala badea la 6, se duce la padure si incepe a taia copacii. Taie... taie badea la copaci pâna la 22:00. Numara la copaci, 89. Suparat badea se scoala a-3-a zi la 5, se duce la padure se apuca de taiat copaci pâna pe la 23:00, i-ar numara, 95. Suparat, badea se duce la magazin: - Domnule, drujba asta nu este buna, in prospect scrie ca taie 100 de copaci, dar eu nu am reusit sa tai decât 95. E stricata! Ia vinzatorul drujba si incearca sa o porneasca la care badea: - Aaaaaaa, are si motor!