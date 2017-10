Dragă tată, am fugit cu Ahmed. Aşteptăm un copil

Dragă tată, am fugit cu Ahmed. Așteptăm un copil

Tatăl intră în camera fiicei sale și găsește o scrisoare pe pat. Având deja gânduri negre, desface totuși scrisoarea și citește:„Dragi părinți,Cu părere de rău vă anunț că eu am fugit cu noul meu prieten. Am aflat ce înseamnă adevărata dragoste și el este un drăguț când gonim goi cu motorul, cu toate piercing-urile, cicatricele, tatuajele care îi acoperă tot corpul! Dar nu e numai asta. Sunt însărcinată și Ahmed zice că vom trăi fericiți în rulota lui din pădure. Vrea să avem mulți copii, ceea ce știți că îmi doresc și eu.Am învățat că marijuana nu face rău nimănui, așa că o creștem pe lângă casă pentru el și prietenii lui care ne aduc toată cocaina pe care ne-o dorim. Între timp ne rugăm să se găsească leacul pentru SIDA, în așa fel încât să se facă și Ahmed bine. Să știți că merită! Nu vă faceți griji în ceea ce privește banii. Ahmed a aranjat ca eu să joc într-un film pe care îl fac prietenii lui Leroy și Jamal în pivniță. Deocamdată câștig 50 dolari pe scenă, dar pot să iau încă 50 bonus dacă sunt cu 3 bărbați și un bonus de 100 dacă se folosește un cal. Ahmed a zis ceva și despre niște câini, așa că am mai multe posibilități. Mamă, să nu-ți faci griji pentru mine, de acum am 15 ani și știu să am grijă de mine. După cum vezi eu și Ahmed ne-am gândit la toate! Într-o zi o să trecem în vizită pe la voi să vă cunoașteți nepoțeii. Ahmed chiar se gândea să-și pună un ataș la motor ca să putem veni cu toții odată.Vă pup pe amândoi,Fiica voastră, Mariav v vPS: Tată, am glumit... sunt la vecini, mă uit la TV.Voiam doar să îți arăt că sunt și lucruri mai rele în viață decât să piardă România în minutul 90!